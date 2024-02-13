Какие ожидания от турне Зеленского по Западной Европе: что важно для Украины

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский якобы планирует совершить турне по Западной Европе. Согласно информации Bloomberg, в его планах – посетить Францию, Германию (в том числе принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности), не исключено, что и Великобританию. Какие ожидания от этих вероятных визитов, особенно на фоне тревожных новостей из США? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Поездка Зеленского особо важна в свете того, что Макрон перенес своей визит в Украину

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда напоминает, что реализация внешней политики – одна из прерогатив в работе президента. Потому, поясняет он, ничего удивительно, что Зеленский планирует европейское турне с целью пообщаться с нашими последовательными партнерами.

– отмечает эксперт. "Думаю, такая поездка особо важна в свете того, что президент Франции Эммануэль Макрон из соображений безопасности перенес свой визит в Украину ",

По его словам, ситуация на фронте, всё развитие событий российско-украинской войны, подталкивают к тому, чтобы проактивно говорить о поставках оружия, финансовой помощи Украине. Где-то поблагодарить, где-то – намекнуть на необходимость увеличения поддержки.

является местом обсуждения важных проблем. И присутствие там украинского президента позволит не отодвинуть на второй план проблему российско-украинской войны. Я надеюсь, что Зеленский найдет возможность пообщаться там не только с европейскими лидерами, но и с американскими сенаторами, которые также прибудут в столицу Баварии. И акцентировать, что американская поддержка для нас чрезвычайно важна, что мы остаемся стратегическими партнерами США, что успех Украины – один из стратегических интересов самих Штатов", – констатирует Евгений Магда. "Та же Мюнхенская безопасностная конференция

Европейскому политикуму пора менять стратегию

Кандидат наук по госуправлению Юрий Гаврилечко признался, что особых ожиданий у него касательно и европейского вояжа президента и Мюнхенской безопасностной конференции – нет.

А ее горячая фаза, если и дальше продолжать игнорировать реальность и надеяться на то, что "санкции помогут остановить Путина", скоро придет в Европу", – предупреждает Юрий Гаврилечко. "За два года полномасштабной войны в Украине европейцы, за исключением наших ближайших соседей, так и не осознали, что мир уже живет в состоянии Третьей мировой

По его мнению, именно это осознание может стать ключевым моментом в изменении стратегии поведения европейского политикума.

перекладывания тяжести финансирования Альянса на США". "А помочь данному процессу осознания может визит президента Украины, – считает эксперт. – Тем более, что пройдет он на фоне информационной волны от очередных заявлений Трампа о возможном выходе США из НАТО из-за катастрофически низких расходов Европы на оборону и безопасность

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