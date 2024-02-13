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Зеленский собирается в турне по столицам Западной Европы: подробности

Не исключено участие президента Украины в Мюнхенской конференции по безопасности

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он хочет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Зеленский собирается в турне по столицам Западной Европы: подробности

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

В материале говорится, что неназванные источники издания рассказали, что Владимир Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки.

"Ожидается, что украинский лидер примет участие в ежегодной конференции в Мюнхене, которая пройдет с четверга по воскресенье (Ред. – с 15 по 18 февраля)", — приводит "Bloomberg" слова собеседников.

Один из источников отметил, что в ходе визитов президент, скорее всего, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.

При этом, по информации "Bloomberg", обсуждаются также встречи в Лондоне, хотя команда Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе, с 16 по 18 февраля, состоится Мюнхенская конференция по безопасности. Она будет проходить на фоне снижения поддержки Украины со стороны США и провокационных заявлений мечтающего вернуться в Белый дом Дональда Трампа, чуть ли не поощряющего Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед Альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Не исключено, что в Мюнхен отправится президент Украины Владимир Зеленский. Могут ли во время конференции по безопасности быть приняты кардинально важные решения, которые приблизят падение диктаторских режимов, развязавших и еще могущих развязать войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-12/zelenskiy-plans-western-european-tour-to-lobby-for-ukraine-aid?srnd=premium-europe
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