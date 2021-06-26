Как Зеленский поздравил крымских татар с днем флага

На официальной странице Офиса Президента в Facebook было опубликовано текстовое поздравление крымских татар с Днем флага.

Зеленский поздравил крымских татар - фото: из открытых источников

В своем поздравлении Владимир Зеленский отметил, что на протяжении нескольких десятков лет крымскотатарский народ боролся за то, чтобы жить на своей же земле. В далеком 1989 году было расстреляно большое количество крымских татар, когда большевики разогнали Курултай. Тогда же флаг был признан "буржуазно-националистическим". Вновь и официально голубой флаг с золотой тамгой появился на крымской земле лишь в 1991 году. Начиная с 2010 года в Украине отмечается День крымскотатарского флага.

"Но с началом оккупации Крымского полуострова Россией в 2014 году крымских татар снова начали преследовать, как и 77 лет назад", — подчеркнул президент.

Сейчас тот самый голубой флаг с золотистой тамгой является символом свободы, а вместе с ней силы и борьбы за свои права. Вот уже 8 лет крымские татары неустанно ведут борьбу за родной Крым вместе с украинцами.

"26 июня в Украине вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию, кто поставил возвращение в родной дом за высшую цель своей жизни и кто принял мученическую смерть", — отмечает в своем поздравлении президент Украины.

В завершение глава государства подчеркнул, что проявлением исторической справедливости на самом деле станет восстановление прав крымскотатарского народа в Украине как коренного.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что участники Крымской платформы подпишут документ о деоккупации, а также о том, что политические скандалы вокруг украинского Крыма на Евро-2020 не утихают: кто отличился на этот раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!