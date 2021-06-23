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Главная Новости Политика внешняя политика Участники Крымской платформы подпишут документ о деоккупации: что это значит
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Участники Крымской платформы подпишут документ о деоккупации: что это значит

Принятие документа станет важным для людей, которые ежедневно опекаются вопросами возвращения Крыма

сегодня, 10:59
Автор:

Вечканова Елена

Празднование 30-летия Независимости Украины, а, значит, и проведение международного саммита "Крымская платформа" приближаются с каждым днем. По словам представителя президента в Крыму Антона Кориневича, 23 августа участники "Платформы" скорее всего подпишут некий документ, который будет содержать стратегию деоккупации полуострова.

Участники Крымской платформы подпишут документ о деоккупации: что это значит

На саммите "Крымской платформы" подпишут документ о деоккупации. Фото из открытых источников

Информацию сообщает "Хэдлайнс Украина".

Антон Кориневич отметил, что в тексте документа должны содержаться все проблемные вопросы, касающиеся незаконной аннексии Крыма России. Наличие подобной политической декларации, по мнению чиновника, подчеркнет важность и продемонстрирует позитивные результаты проведения "Крымской платформы".

В документе планируют проанализировать существующие проблемы, возникшие после оккупации полуострова Россией. Также, по словам Кориневича, его наличие станет отличным подспорьем для людей, которые профессионально занимаются вопросами возвращения Крыма каждый день.

Следует отметить, что "Крымская платформа" не планируется, как исключительно международный форум. Антон Кориневич рассказал, что в Киеве уже планируют создать специальный офис, представители которого займутся построением страгии по деоккупации АРК. Срок действия этой организации хотят продлить до того самого момента, пока Крым не будет возвращен под контроль официального Киева.

Напомним, что 23 августа для участие в "Крымской платформе" Украина ожидает многих иностранных гостей, в том числе и американских политиков

Ранее "Комментарии" сообщали, что Россия на днях отправила в аннексированный Крым тысячи военнослужащих. По какой причине, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, как российская власть пытается помешать проведению "Крымской платформы".


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Источник: https://headlinesua.com/weekly-news/details/2894/---------
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