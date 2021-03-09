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Как стать пресс-секретарем президента - Мендель

Ранее Юлия Мендель и не надеялась получить такую должность

сегодня, 12:10
Автор:

Кириєнко Анна

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью изданию "ГОРДОН". Во время разговора госпожа Юлия рассказала, как ей удалось стать пресс-секретарем Главы государства и раскрыла подробности испытаний, которые ей пришлось пройти, чтобы занять эту должность.

Как стать пресс-секретарем президента - Мендель

Пресс-секретарь президента: как Юлия Мендель заняла эту должность. Фото: kor.ill.in.ua

Еще до назначения Юлия Мендель была журналисткой издания The New York Times. Она даже не думала отправлять резюме на новую работу.

"Это абсолютная импровизация была. Я не верила, что вообще можно в нашей стране сделать такой конкурс. И даже если его можно сделать прозрачно — я не верила, что кто-то дойдет до моего резюме. Мы прекрасно понимаем популярность Владимира Александровича, я думала, это будут десятки тысяч резюме", — комментирует пресс-секретарь.

Однако госпожа Юлия спонтанно решила рискнуть и отправила резюме на английском языке. На следующий день ее ждал неожиданный звонок. Девушке позвонил HR-менеджер. Их общение продолжалось 40 минут. После разговора Юлии дали две задачи — написать текст и записать видеообращение. Девушка успешно прошла испытания.

Спустя месяц девушка пришла на собеседование в Офис президента. На встрече было 8 человек — Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, Ирина Победоносцева и трое других людей, которых госпожа Юлия уже не помнит.

Девушка сразу относилась к собеседованию спокойно и не боялась заявить о себе. Разговор записывали на видеокамеру. Юлии пришлось пройти ролевую игру. Ей задавали различные вопросы, а она должна была отвечать на них с позиции пресс-секретаря президента.

В результате Юлия Мендель успешно выполнила все задачи и стала пресс-секретарем президента Украины.

Также Юлия Мендель ранее сообщала, пойдет ли Зеленский на второй срок.


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Источник: https://gordonua.com/ukr/news/politics/mendel-pro-svoje-priznachennja-ja-tochno-znaju-shcho-odna-ljudina-bula-proti-mene-tse-bogdan-1543073.html
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