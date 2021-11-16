Как пенсионерам воспользоваться тысячей гривен Зеленского – Елена Шуляк

Владимир Зеленский, Президент Украины, инициировал выделение 3 млрд гривен тем, кто вакцинировался. Эти средства увидят и смогут использовать все, кто имеет приложение "Действие". Планируется, что они поступят 19 декабря и будут тратиться на спортзалы, концерты, авиаперелеты. Для пенсионеров проблематичен доступ к этим деньгам, а также к предложенным вариантам их использования.

Елена Шуляк - фото сделанное спикером "Слуги народа"

Пенсионеры получают маленькие пенсии, потому не пользуются смартфонами. Им сложно установить и разобраться с приложением "Действие". Также с большим желанием они бы потратить средства на оплату коммунальных услуг, а не на концерты или фитнес-центры, которыми не пользуются. Елена Шуляк, глава партии "Слуга народа" , комментируя инициативу Президента, утверждает, что эта ситуация будет учтена:

"Мы будем разговаривать с министерством экономики и министерством цифровой трансформации, чтобы как можно шире охватить все слои населения, чтобы они могли воспользоваться этой возможностью ".

Елена Шуляк подчеркивает, что выплата средств вакцинированным украинцам — это не подготовка к выборам:

"Я являюсь одним из авторов законопроекта о выделении из Государственного бюджета 3 млрд гривен, чтобы, с одной стороны, поддержать креативные индустрии, с другой — стимулировать людей вакцинироваться, потому что от этого зависит здоровье. Я свою тысячу не буду использовать, ибо есть те, кому это больше нужно. Я считаю – это неплохая инициатива, которая поможет поддержать бизнес, с одной стороны, с другой простимулировать прививки ”.

Есть угроза, что посредством выплаты средств через приложения "Дія" соберут информацию о гражданах, а затем это используют для введения электронного голосования. Представительница "Слуги народа" отрицает это предположение и утверждает, что не стоит оперировать слухами. Важно также то, что выплаты не будут зависеть, когда именно человек получил прививку от коронавирусного заболевания:

"Мы получили много обращений от людей, которые об этом узнали. Они говорили: мы, сознательные граждане, это сделали летом, а сейчас будут те, которые [вакцинируются], чтобы получить эту тысячу гривен. Это не совсем честно по отношению к тем, кто это сделал сознательно. Я считаю, что их должны получить все, независимо от того, когда человек получил вакцину".

Мнения экспертов, рассуждающих над полезностью выплаты тысячи гривен вакцинированным гражданам, издание "Комментарии" публиковало ранее.







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