Как изменился Зеленский с 2019 года: в чем сила и слабость украинского президента

Американский журналист Саймон Шустер написал книгу The Showman (Шоумен) о президенте Украины Владимире Зеленском. В ней, среди прочего, указывает, что харизматичный молодой комик-оптимист у руля страны образца 2019 года к 2023-му превратился в уверенного, жесткого, упрямого, где-то даже мстительного человека. Согласны ли с такими характеристиками? В чём сила и слабость украинского президента? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Как изменился Владимир Зеленский за годы войны. Фото: 24 канал

Зеленский стал реальным политиком

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно поделилась таким мнением:

"То, что Зеленский сейчас и Зеленский образца 2019-го – это разные политики – факт. У нас ситуация в стране кардинально изменилась. Это не могло не отобразиться на ее руководителе. В 2019-м Зеленский с легкостью шел в президенты, раздавая всякого рода обещания. Но в 2022-м он оказался в иных реалиях – реалиях полномасштабного российского вторжения. Это не могло не повлиять...".

Говоря о трансформациях Зеленского за этот период, аналитик акцентировала не на тех или иных качествах, о которых пишет Саймон Шустер, а на том, что Зеленский стал реальным политиком. В том смысле, что понял, куда он попал, что такое власть, что такое принимать сложные решения, понимая последствия.

"В 2019-м многих страшило (и это естественно), что у Зеленского нет опыта госуправления, понимания реалий функционирования государства. Сейчас же у него такое понимание точно появилось. Причем не только касательно Украины, но и – мира в целом. Полномасштабная война в турборежиме заставила повзрослеть во всех смыслах многих из нас. Включая президента. Который точно сформировался за эти годы как политик", – подчеркивает Олеся Яхно.

По ее мнению, во внешней повестке, работе с зарубежными партнерами, Зеленский демонстрирует себя достаточно хорошо. А во внутренней повестке, при сохранении в Украине закостенелых институций, дело идет сложнее.

"Связи, знакомства, а порой просто непонимание – как и что преобразовывать, плюс фактор войны – снижают тут эффективность Зеленского. При этом, у него точно стало меньше привязки к аплодисментам. Учитывая его артистическое прошлое, одобрение аудитории была необходимой составляющей для него длительное время. Сейчас этот запрос если не окончательно исчез, то точно значительно снизился. Зато появилось понимание, что результат измеряется не в аплодисментах, что нельзя всем нравиться", – поясняет эксперт.

Олеся Яхно констатирует: хорошо, что Зеленский и его окружение возмужали за годы войны. Но плохо, что там, похоже, не особо понимают важность мощной работы в тылу, необходимость привлекать к процессам принятия важных решений и их воплощению в жизнь людей не только из своей команды.

Никто уже не будет прежним

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что Зеленський, действительно, прошел мощную трансформацию с начала полномасштабной войны – как и вся страна.

"Никто уже не будет прежним – ни Украина, ни украинцы. Президент – не исключение. Война многое изменила, прежде всего, отношение к жизни. Привела к переоценке ценностей", – поясняет эксперт.

По его мнению, можно сказать, с 2019-го мы видели трех Зеленских.

"В начале каденции, когда он верил в возможность постройки комфортной страны и быстрого завершение войны (на тот момент – гибридной). Второй образ – пандемия и кризис. Осознание того, что управленческие решения могут влиять на жизнь миллионов людей. Третий – Зеленский во время полномасштабной войны. В чем-то крушение иллюзий Зеленского в процессе открытой российской агрессии напоминает аналогичную трансформацию Богдана Хмельницкого в войне с Польшей в 17 веке", – констатирует Алексей Кущ.

Зеленский думал и думает, как крупный бизнесмен

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает следующим образом:

"Зеленский, как и многие крупные бизнесмены (а его медиахолдинг оценивался в сотни миллионов долларов), думал и думает о себе как об очень умном и талантливом человеке. И действительно – он умен и талантлив. Как бизнесмен, как сценарист, как актер. Но политик и бизнесмен – это два радикально противоположных вида деятельности. Настолько радикальных, что для многих переход от бизнесмена к политику – неосуществим".

Суть в том, поясняет эксперт, что хороший бизнесмен – берет, а хороший политик – отдает.

"Хороший бизнесмен стремится завоевать рынок, добивается лучших условий для себя. Хороший политик ограничивает себя и создает лучшие условия для других. Хороший бизнесмен жаждет успеха и богатства, деньги – его главная награда. Хороший политик жаждет успеха для страны, для всего общества. Его единственная награда – признание людей", – отмечает Павел Себастьянович.

По его мнению, Зеленский так и не смог перейти в состояние хорошего политика – человека, создающего лучшие условия жизни для людей, чем были до него.

"Хороший бизнесмен накапливает богатства на счетах и в недвижимости. Хороший политик накапливает богатства в народе. Последнего у нас точно не наблюдается, – акцентирует эксперт. – Поэтому сейчас, когда страна в таком бедственном положении, срочно необходимы выборы. Когда на смену бизнесменам во власти – туда придут реальные политики. Я понимаю, что народ разочарован, не верит в то, что такие политики существуют. Но сейчас, когда электоральный нерв народа оголен, когда правящий класс продемонстрировал свою полную несостоятельность отвечать вызовам времени, есть шанс на качественную смену элит".

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