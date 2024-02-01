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Американский журналист написал книгу о Зеленском: как изменился президент за годы войны

От бывшего юмориста в Зеленском осталось очень мало, пишет Саймон Шустер.

1 февраля 2024, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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С момента президентских выборов в Украине в 2019 году до октября 2023 года Владимир Зеленский значительно изменился. Характер президента за эти годы ужесточился.

Американский журналист написал книгу о Зеленском: как изменился президент за годы войны

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом журналистам "Украинской правды" рассказал журналист из Соединенных Штатов Саймон Шустер, автор книги The Showman (Шоумен) о президенте Владимире Зеленском. Как он утверждает, эта книга – это буквальный ответ на этот вопрос об изменениях, произошедших с Зеленским на 400 страницах.

"Март 2019-го: харизматичный молодой комик, уверенный в том, что президентом будет встречаться только с "веселыми" политиками, а в остальное отправит "профессионалов".

Октябрь 2023: упрямый, уверенный в себе, безжалостный, мстительный, готовый идти до конца походкой бульдога и делать невозможное", — говорит автор.

Шустер еще отметил, что от юмориста у главы государства осталось очень мало. Многие качества, такие как наивность, оптимизм в нем практически незаметны. Зеленский теперь гораздо более жесткий, требовательный к членам своей команды.

"Возможно, осталась наглость, наверное, точнее будет сказать, дерзость. Это тоже не моя характеристика, так описывали его старые друзья и соратники." Я знаю, чего хочу, и буду этого добиваться. Я этого заслуживаю. Мне это нужно и давай искать способы сделать то, что нужно мне, моей команде и стране". — заключает Саймон Шустер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине . Статья в американском журнале TIME, посвященная российско-украинской войне в целом и президенту Владимиру Зеленскому, в частности, вызвала серьезный резонанс. В ней поднимается тема коррупции, в том числе в Минобороны, падение поддержки Украины со стороны партнеров, якобы имеет место конфликт между украинскими политиками и военными.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2024/02/1/7439797/
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Обсуждения

Ігор

1 февраля 2024, 22:22

Робити те, що потрібно корумпованому божевільному, а ні країні. Терплячі вівці цього Вирока заслуговують.


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