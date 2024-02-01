Американский журналист написал книгу о Зеленском: как изменился президент за годы войны

С момента президентских выборов в Украине в 2019 году до октября 2023 года Владимир Зеленский значительно изменился. Характер президента за эти годы ужесточился.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом журналистам "Украинской правды" рассказал журналист из Соединенных Штатов Саймон Шустер, автор книги The Showman (Шоумен) о президенте Владимире Зеленском. Как он утверждает, эта книга – это буквальный ответ на этот вопрос об изменениях, произошедших с Зеленским на 400 страницах.

"Март 2019-го: харизматичный молодой комик, уверенный в том, что президентом будет встречаться только с "веселыми" политиками, а в остальное отправит "профессионалов".

Октябрь 2023: упрямый, уверенный в себе, безжалостный, мстительный, готовый идти до конца походкой бульдога и делать невозможное", — говорит автор.

Шустер еще отметил, что от юмориста у главы государства осталось очень мало. Многие качества, такие как наивность, оптимизм в нем практически незаметны. Зеленский теперь гораздо более жесткий, требовательный к членам своей команды.

"Возможно, осталась наглость, наверное, точнее будет сказать, дерзость. Это тоже не моя характеристика, так описывали его старые друзья и соратники." Я знаю, чего хочу, и буду этого добиваться. Я этого заслуживаю. Мне это нужно и давай искать способы сделать то, что нужно мне, моей команде и стране". — заключает Саймон Шустер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине . Статья в американском журнале TIME, посвященная российско-украинской войне в целом и президенту Владимиру Зеленскому, в частности, вызвала серьезный резонанс. В ней поднимается тема коррупции, в том числе в Минобороны, падение поддержки Украины со стороны партнеров, якобы имеет место конфликт между украинскими политиками и военными.