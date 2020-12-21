К кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021 году: прогноз экспертов

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Таисия Ерохина
В интервью The New York Times президент
Владимир Зеленский признал, что в Украине существует серьезное
влияние крупных финансовых групп (олигархов), в том числе через их медиа,
на многие процессы. И даже дал свой рецепт борьбы (лишить олигархов влияния на
формирование информационной политики). Так ли действенен рецепт? Почему у нас
не могут победить олигархию или хотя бы перенаправить ее энергию в благое
русло? К кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021-м? "Комментарии"
узнали ответы у экспертов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Михаил Чаплыга считает,
что Зеленскому стоит погуглить определение "олигарх", чтобы понять, что дело
тут не только в контроле за медиа.
"Олигарх — это не тот, у кого есть телеканал(ы). Это – медимагнат. Олигарх же имеет доступ к СМИ, к недрам (монополии), к
бюджету и к средствам производства. То есть, это человек, который реализовал
себя в нескольких сферах – медиамагнат, банкир, добыча полезных ископаемых,
какая-то бюджетная программа. В США есть медиамагнаты, по сравнению с которым
наши олигархи выглядит нищебродами. Но никто их там не "раскулачивает". Да,
информационная политика мощных СМИ всегда идет в русле определенной
финансово-промышленной группы. Ну так – на то и конкуренция. Борьба же путем
"отжатия" и запретов ведет к диктатуре, — подчеркивает эксперт. – Как и любая
обманчивая магия простых решений. Об этом мечтает Зеленский?"
Михаил Чаплыга считает действенными способами
борьбы с олигархатом: отрыв их от "бюджетной груди", перекрытие возможностей
наживаться на ренте, установление достойных условий труда и оплаты для людей,
занятый в добыче полезных ископаемых. И, конечно, демонополизация. С реально
работающими антимонопольным законодательством. Как это было, к примеру, в Южной
Корее, где перед олигархами поставили выбор – ты или банкир, или медиамагнат,
или занимаешься добычей полезных ископаемых, или осуществляешь государственные
программы.
"Что касается влияния олигархов на Зеленского.
Очевидно, что сейчас он под Ахметовым, — говорит Михаил Чаплыга. – При этом
нужно понимать, что в данный момент, при таком "никаком" президенте,
практические все наши олигархи чувствуют себя комфортно. Вкусно кушают за наш с
вами счет, особо между собой не воюют. Да, Ахметов и Коломойский – точно не
друзья. Но и такой чтоб войны на выживание между ними нет… Думаю, в 2021
продолжит падать влияние Пинчука. Скорее всего, он продаст свою медиа-группу.
Обострится противостояние между Ахметовым и Коломойским. И, скорее всего,
возрастет влияние Ахметова на Зеленского".
Политический эксперт Александр Леонов
подчеркивает, что Зеленский – президент олигархического консенсуса.
"Именно позиция подконтрольных олигархам СМИ
привела Зеленского к власти. И именно поэтому при Зеленском влияние олигархов в
стране существенно возросло. Например, мы снова обсуждаем, кто из них
контролирует премьера, министров, депутатов в президентской фракции", —
отмечает эксперт
По его словам, очевидно, что сегодня Зеленский теряет контроль над ситуацией в
стране, над государственным аппаратом и даже над собственной фракцией.
"В силу своей слабости и некомпетентности, он
не может стать ни своеобразным третейским судьей в спорах олигархов, ни равной
им по силе фигурой, с которой необходимо считаться. Скорее они видят в
Зеленском инструмент продвижения своих интересов. А поскольку их интересы
пересекаются, президент не может быть "хорошим" для всех", — подчеркивает
Александр Леонов.
Именно поэтому, отмечает он, у Зеленского и
появляются идеи приручения олигархов.
"Причем именно приручения и именно по
путинскому образцу – сначала отжать СМИ, а потом управлять их деятельностью.
Однако повторюсь – Зеленский слишком слаб и некомпетентен для того, чтобы вести
политику деолигархизации", — отмечает эксперт.
По мнению Александра Леонова, единственная
возможность уменьшения влияния олигархов – дальнейшая европейская и
евроатлантическая интеграция Украины, которая в финальной части предполагает и
создание независимой судебной системы, и конкурентную экономику в контексте
общего экономического пространства с ЕС. Плюс — разрушение олигархических
монополий, схем и паразитирования на государственных финансах (например,
разрушение схем в "Укрнафте" и "Привате"). Но Зеленскому такие задачи не по
плечу, уверен эксперт.
Напомним, Зеленский в интервью американскому
изданию признался, что мечтает, чтобы в Украине появились свои
Голливуд и Диснейленд.
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