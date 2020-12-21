К кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021 году: прогноз экспертов

В интервью The New York Times президент Владимир Зеленский признал, что в Украине существует серьезное влияние крупных финансовых групп (олигархов), в том числе через их медиа, на многие процессы. И даже дал свой рецепт борьбы (лишить олигархов влияния на формирование информационной политики). Так ли действенен рецепт? Почему у нас не могут победить олигархию или хотя бы перенаправить ее энергию в благое русло? К кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021-м? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"В 2021 году продолжит падать влияние Пинчука"

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что Зеленскому стоит погуглить определение "олигарх", чтобы понять, что дело тут не только в контроле за медиа.

"Олигарх — это не тот, у кого есть телеканал(ы). Это – медимагнат. Олигарх же имеет доступ к СМИ, к недрам (монополии), к бюджету и к средствам производства. То есть, это человек, который реализовал себя в нескольких сферах – медиамагнат, банкир, добыча полезных ископаемых, какая-то бюджетная программа. В США есть медиамагнаты, по сравнению с которым наши олигархи выглядит нищебродами. Но никто их там не "раскулачивает". Да, информационная политика мощных СМИ всегда идет в русле определенной финансово-промышленной группы. Ну так – на то и конкуренция. Борьба же путем "отжатия" и запретов ведет к диктатуре, — подчеркивает эксперт. – Как и любая обманчивая магия простых решений. Об этом мечтает Зеленский?"

Михаил Чаплыга считает действенными способами борьбы с олигархатом: отрыв их от "бюджетной груди", перекрытие возможностей наживаться на ренте, установление достойных условий труда и оплаты для людей, занятый в добыче полезных ископаемых. И, конечно, демонополизация. С реально работающими антимонопольным законодательством. Как это было, к примеру, в Южной Корее, где перед олигархами поставили выбор – ты или банкир, или медиамагнат, или занимаешься добычей полезных ископаемых, или осуществляешь государственные программы.

"Что касается влияния олигархов на Зеленского. Очевидно, что сейчас он под Ахметовым, — говорит Михаил Чаплыга. – При этом нужно понимать, что в данный момент, при таком "никаком" президенте, практические все наши олигархи чувствуют себя комфортно. Вкусно кушают за наш с вами счет, особо между собой не воюют. Да, Ахметов и Коломойский – точно не друзья. Но и такой чтоб войны на выживание между ними нет… Думаю, в 2021 продолжит падать влияние Пинчука. Скорее всего, он продаст свою медиа-группу. Обострится противостояние между Ахметовым и Коломойским. И, скорее всего, возрастет влияние Ахметова на Зеленского".

"Зеленский слишком слаб и некомпетентен для того, чтобы вести политику деолигархизации"

Политический эксперт Александр Леонов подчеркивает, что Зеленский – президент олигархического консенсуса.

"Именно позиция подконтрольных олигархам СМИ привела Зеленского к власти. И именно поэтому при Зеленском влияние олигархов в стране существенно возросло. Например, мы снова обсуждаем, кто из них контролирует премьера, министров, депутатов в президентской фракции", — отмечает эксперт

По его словам, очевидно, что сегодня Зеленский теряет контроль над ситуацией в стране, над государственным аппаратом и даже над собственной фракцией.

"В силу своей слабости и некомпетентности, он не может стать ни своеобразным третейским судьей в спорах олигархов, ни равной им по силе фигурой, с которой необходимо считаться. Скорее они видят в Зеленском инструмент продвижения своих интересов. А поскольку их интересы пересекаются, президент не может быть "хорошим" для всех", — подчеркивает Александр Леонов.

Именно поэтому, отмечает он, у Зеленского и появляются идеи приручения олигархов.

"Причем именно приручения и именно по путинскому образцу – сначала отжать СМИ, а потом управлять их деятельностью. Однако повторюсь – Зеленский слишком слаб и некомпетентен для того, чтобы вести политику деолигархизации", — отмечает эксперт.

По мнению Александра Леонова, единственная возможность уменьшения влияния олигархов – дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Украины, которая в финальной части предполагает и создание независимой судебной системы, и конкурентную экономику в контексте общего экономического пространства с ЕС. Плюс — разрушение олигархических монополий, схем и паразитирования на государственных финансах (например, разрушение схем в "Укрнафте" и "Привате"). Но Зеленскому такие задачи не по плечу, уверен эксперт.

Напомним, Зеленский в интервью американскому изданию признался, что мечтает, чтобы в Украине появились свои Голливуд и Диснейленд.

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