С олигархом Порошенко не готов сотрудничать - Зеленский

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что существует влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Об этом гарант сказал в интервью The New York Times.
Фото из открытых источников
Зеленский считает, что никому не выгодно большинство партии "слуг народа".
Гарант отметил, что в партии есть разные люди разные, на которых может кто-то влиять.
Президент отметил, что он не против, когда сотрудничество происходит на благо Украины. Но он не готов ко всему, что связано с лоббизмом или рисками для Украины.
Как сообщал ранее портал "Комментарии", Зеленский объяснил, почему во время пандемии коронавируса в Украине ремонтировали дороги. По словам президента, прежде чем говорить об инвестициях, концессии и т.д. следует помнить: "чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать".
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