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С олигархом Порошенко не готов сотрудничать - Зеленский

Зеленский рассказал, как относится к влиянию олигархов на депутатов в Раде

19 декабря 2020, 23:50
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что существует влияние крупных финансовых групп, которых иногда называют олигархами, на всех депутатов всех партий. Об этом гарант сказал в интервью The New York Times.

С олигархом Порошенко не готов сотрудничать - Зеленский

Фото из открытых источников

Зеленский считает, что никому не выгодно большинство партии "слуг народа".

"Но ответ прост: законы голосуются, и результат — на табло. Сегодня мы можем смотреть на результат: законы голосуются. Действительно, это гораздо сложнее, чем было изначально. Но вы должны понимать, что слишком много интересантов, чтобы тормозить реформы, которые хочет делать Президент с партией", — сказал президент.

Гарант отметил, что в партии есть разные люди разные, на которых может кто-то влиять.

"Хотят влиять все финансовые группы, в том числе и финансовые группы Медведчука, Порошенко, которые также представлены в парламенте. Поэтому относительно ответа на второй вопрос, готовы ли мы сотрудничать, — я не понимаю, с кем. С олигархом Порошенко не готов сотрудничать, — заявил Зеленский. — Если в пределах депутатского корпуса кто-то предлагает какие-то хорошие инициативы, то я знаю, что все депутаты между собой сотрудничают".

Президент отметил, что он не против, когда сотрудничество происходит на благо Украины. Но он не готов ко всему, что связано с лоббизмом или рисками для Украины.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", Зеленский объяснил, почему во время пандемии коронавируса в Украине ремонтировали дороги. По словам президента, прежде чем говорить об инвестициях, концессии и т.д. следует помнить: "чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать".


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-volodimira-zelenskogo-new-york-times-65705
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