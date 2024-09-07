К чему привели дискуссии: Зеленский ответил, снял ли Запад ограничения на удары по России

Между партнерами пока нет консенсуса по снятию ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. Но обсуждения продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телемарафону заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Пока нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", — заявил президент.

Украинский лидер добавил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что по этому вопросу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мэлони, а также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН, — ред.), будем подводить итоги всех этих встреч уже с президентом Байденом", — сказал глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой Россия наносит удары по украинской территории, является ошибочным. Дело в том, что 90% российских авиабаз находится за пределами 300 км от украинской границы. И нет никакого смысла в данной ситуации применять ATACMS. Такое мнение во время брифинга высказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

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