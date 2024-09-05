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Кравцев Сергей
В Украине весьма спонтанно произошли существенные кадровые изменения. Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы стала самым большим потрясением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава "даст новую силу" украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.
Однако украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига – заместитель министра иностранных дел.
Авторы материала подчеркивают, масштабные кадровые перестановки вызвали беспокойство, что Зеленский стремится усилить свой контроль, пишет издание.
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