В Украине весьма спонтанно произошли существенные кадровые изменения. Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы стала самым большим потрясением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослаблении ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания", – пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава "даст новую силу" украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.

"Эти кадровые перестановки являются самыми масштабными за последние 30 месяцев, с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Господин Кулеба, министр иностранных дел Украины, является самой известной жертвой этих перестановок. Ему было поручено убедить западных союзников Украины – преимущественно США и Великобританию – предоставить разрешение на ракетные удары дальнего радиуса действия по территории России. Недавно дипломат также возглавил усилия, направленные на получение дополнительных батарей противовоздушной обороны Patriot. На прошлой неделе он обвинил нескольких неназванных союзников в невыполнении своих обещаний о предоставлении систем", – говорится в материале.

Однако украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига – заместитель министра иностранных дел.

Авторы материала подчеркивают, масштабные кадровые перестановки вызвали беспокойство, что Зеленский стремится усилить свой контроль, пишет издание.

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