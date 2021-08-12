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Илон Маск ждет Зеленского: стало известно, как президент Украины проведет 4 дня в США

Зеленский будет находиться в США 4 дня, Запланирован насыщенный график

сегодня, 22:27
Автор:

Кравцев Сергей

У президента Украины Владимира Зеленского намечается очень продуктивный четырехдневный визит в США, где он помимо встречи с политиками может увидеться с предпринимателем Илоном Маском и гендиректором компании Apple Тимом Куком. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказали в издании ZN.ua, оперируя информацией от своих источников.

Илон Маск ждет Зеленского: стало известно, как президент Украины проведет 4 дня в США

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Изначально президент Зеленский проведет два дня в Чикаго, где его будут ждать 28-29 августа. Там у него точно состоится встреча с представителями украинской диаспоры и под вопросом встреча с представителями деловых кругов.

В Вашингтон Зеленский отправится в конце дня 29 августа, но, как известно ранее, на встречу в Белый Дом он приглашен на 30 августа. Глава украинского государства встретится с главой Белого Дома Джо Байденом 30 августа. Ранее была анонсирована встреча украинской делегации во главе с Зеленским с членами правительства, но позже такие планы забраковали. Последний день в США 31 августа Зеленский будет находиться в Сан-Франциско в Калифорнии. И вот на этот день, как раз и планируют встречу украинского лидера с известным американским предпринимателем Илоном Маском, а также гендиректором Apple Тимом Куком. При этом источники ZN.ua обращают внимание на то, что это не окончательный план визита и в него могут быть внесены корректировки.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – все темы, которые поднимут украинский и американский президенты в Вашингтоне 30 августа, собираются разделить на три блока. Первый – политический блок, он самый важный и наиболее сложный.


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Источник: https://zn.ua/
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