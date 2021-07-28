Хомчака вывели из СНБО: кто его заменит

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из Совета национальной безопасности и обороны бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак Фото: Министерство обороны Украины

Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса президента.

"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.Хомчака", — говорится в указе.

Зеленский ввел в состав СНБО вновь Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Комментарии" писали , что Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Его место займет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Хомчак же назначен первым заместителем секретаря СНБО. Что означают кадровые ротации последнего времени в силовых органах и армии? Наступают реальные изменения, или это просто "перестановка кроватей"?

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называет данные перестановки ожидаемыми. По мнению Игоря Рейтеровича, если привязать данное кадровое решение к изменениям, которые недавно были в силовом блоке — Службе внешней разведки, СБУ, — видно, что идет достройка президентской вертикали.



Напомним, главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко заявил о кризисе в украинской армии и нерешенные проблемы взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны — Русланом Хомчак и Андреем Тараном.



Главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко ранее заявлял о кризисе в украинской армии и нерешенные проблемы взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны — Русланом Хомчак и Андреем Тараном.

По словам Воронченко, в ВСУ полностью остановлено строительство военных арсеналов, на передовой — некачественное питание, а на закупки оружия и бронежилетов якобы возможна коррупция. Воронченко также указал на отсутствие взаимопонимания между руководством ВСУ и Минобороны, в том числе он заявил о дублировании функций.







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