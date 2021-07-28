Хомчака вывели из СНБО: кто его заменит

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Харченко Дарина
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из Совета национальной безопасности и обороны бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.
Руслан Хомчак Фото: Министерство обороны Украины
Соответствующий указ был опубликован на сайте офиса президента.
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Р.Хомчака", — говорится в указе.
Зеленский ввел в состав СНБО вновь Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называет данные перестановки ожидаемыми. По мнению Игоря Рейтеровича, если привязать данное кадровое решение к изменениям, которые недавно были в силовом блоке — Службе внешней разведки, СБУ, — видно, что идет достройка президентской вертикали.
Напомним, главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко заявил о кризисе в украинской армии и нерешенные проблемы взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны — Русланом Хомчак и Андреем Тараном.
Главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко ранее заявлял о кризисе в украинской армии и нерешенные проблемы взаимодействия между главами ВСУ и Минобороны — Русланом Хомчак и Андреем Тараном.
По словам Воронченко, в ВСУ полностью остановлено строительство военных арсеналов, на передовой — некачественное питание, а на закупки оружия и бронежилетов якобы возможна коррупция. Воронченко также указал на отсутствие взаимопонимания между руководством ВСУ и Минобороны, в том числе он заявил о дублировании функций.
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