"Харьковские соглашения": почему именно сейчас уволили Демченко и взялись за Грищенко и Лавриновича

25 июля президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО, а позже появилась информация, что правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства Азарова, в частности, Грищенко и Лавриновичу. "Комментарии" решили обратиться к экспертам — с чем может быть связано увольнение Демченко? Почему это произошло именно сейчас?

Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года Медведевым и Януковичем (фото из открытых источников)

Харьковские соглашения привели к потере контроля над Черным морем

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк уверен, что данное увольнение связано с Харьковскими соглашениями (подписанными в апреле 2010 года), которые по итогу привели к тому, что Украина потеряла контроль над Черным морем. И к которым был причастен Демченко.

"Потом это привело к оккупации части нашей территории. В первую очередь, речь о Крыме, – отмечает политолог. – Увольнение Демченко поднимает большой кейс пророссийских политиков в Украине. Сегодня стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) объявило подозрение в госизмене двум бывшим министрам времен президентства Виктора Януковича — экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и бывшему председателю Минюста Александру Лавриновичу, их обвиняют в подготовке тех же Харьковских соглашений, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота России в Крыму.Как по мне, следует привлекать к ответственности и Владимира Литвина, бывшего на тот момент спикером Верховной Рады, который провел эти предательские соглашения через парламент. По моему мнению, он также должен понести за это ответственность. Понятно, что у россиян есть компромат на Литвина. Но это точно не повод освобождать его от ответственности за произошедшее" ,- убежден эксперт.

По мнению Николая Давидюка, все происходит только сейчас, потому что война раскрыла многое.

"И именно в такое время следует принимать жесткие решения, в том числе по прошлым изменам, которые привели, в частности, к этой войне", – считает эксперт.

Наступила ротация исполнительной власти

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев отмечает, что после увольнения главы СБУ и генпрокурора предполагался процесс определенной ротации в исполнительной власти. А СНБО – это как раз исполнительная ветвь власти.

"Происходит ротация людей, в той или иной степени завязанных на старую политическую систему. Либо это люди, ориентированные на определенные посольства, либо на определенных олигархов. Или просто люди, которые не вписываются в ситуацию после 24 февраля 2022 после широкомасштабного российского вторжения", – объясняет Руслан Бизяев.

То, что видим подобные кадровые перестановки – неудивительно, уверяет он.

"Это естественный процесс, который будет продолжаться, – говорит эксперт. — Мы наблюдаем далеко не последнюю громкую отставку", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что двоим бывшим министрам объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения".

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