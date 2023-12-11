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Готов ли Зеленский на компромисс с Путиным, ради мира в Украине: ответ президента

Владимир Зеленский исключает какие-либо компромиссы с Путиным

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Обсуждение возможных компромиссов с российским диктатором Владимиром Путиным не имеет никакого смысла, потому что ему не нужен мир в Украине. Следовательно, переговоры с Путиным или с его кремлевскими сообщниками невозможны, как и какие-либо компромиссы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью латиноамериканским СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Готов ли Зеленский на компромисс с Путиным, ради мира в Украине: ответ президента

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Прежде всего, ему (Ред. – Путину) не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-то проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну", — заявил лидер украинцев.


Владимир Зеленский добавил, что не представляет переговоров с российским диктатором или российской стороной о людях, живущих на оккупированных территориях Украины.

"Как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках-поселках, которых оккупировали, которые там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?" — высказался глава государства.

Президент отметил, что согласно Конституции Украины, он должен защищать права и свободы людей, помочь и освободить от захватчиков. Рядом с ним должны быть граждане, готовые взять в руки оружие и помочь людям в оккупации.

"Кто-то хочет умирать? Нет. Все живые люди. Но этот человек (Ред. – Путин) не хочет никакого диалога, он не хочет остановить войну. Для него сегодня остановить войну – это два слова по телефону. Сказать своим войскам отойти", — подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://youtu.be/J0NJs83PdJ0?si=D-OA-A6KNmU6rmvC
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