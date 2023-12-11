Готов ли Зеленский на компромисс с Путиным, ради мира в Украине: ответ президента

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Кравцев Сергей
Обсуждение возможных компромиссов с российским диктатором Владимиром Путиным не имеет никакого смысла, потому что ему не нужен мир в Украине. Следовательно, переговоры с Путиным или с его кремлевскими сообщниками невозможны, как и какие-либо компромиссы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью латиноамериканским СМИ сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский добавил, что не представляет переговоров с российским диктатором или российской стороной о людях, живущих на оккупированных территориях Украины.
Президент отметил, что согласно Конституции Украины, он должен защищать права и свободы людей, помочь и освободить от захватчиков. Рядом с ним должны быть граждане, готовые взять в руки оружие и помочь людям в оккупации.
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