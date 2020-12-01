Годовщина всеукраинского референдума: Зеленский обратился к украинцам с необычным предложением

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил необычное предложение. На своем канале в Telegram глава государства призвал писать слово "независимость" с большой буквы.

ФОТО: Курс Украины

Эту идею Зеленский опубликовал в день, когда Украина отмечает 29-ю годовщину со дня проведения всеукраинского референдума о независимости 1 декабря 1991 года.



"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит", – заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что в день референдума более 28 миллионов человек стали одним мощным голосом украинского народа. По мнению Зеленского, со дня референдума главным достижением нашего государства является то, что Украина обладает всем необходимым, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной.

Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР. Во время всеукраинского референдума, который был проведен 1 декабря того же года, независимость страны поддержали 90,32% украинцев при явке в 84,18%.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский может баллотироваться на второй срок. Такое предположение сделал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Также издание "Комментарии" напоминает, что Зеленский призвал украинцев рассказать о любимых кафе. С таким призывом Зеленский обратился к предпринимателям, объяснив на примере кафешек схемы государственной помощи.

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