Зеленский призвал украинцев рассказать о любимых кафешках

Зеленский обратился к предпринимателям и на примере кафешек объяснил схемы государственной помощи.

Фото: Про Львів

Президент Владимир Зеленский полностью выздоровел от коронавируса и записал новое видеообращение к украинцам.



"В ближайшее время в Парламент будут представлены законопроекты, предусматривающие единовременную материальную помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. Если вы ФОП и, например, вынуждены закрыть свою кофейню. Или вы наемный работник и вас увольняют, потому что кафе закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8000 гривен", — сообщает Зеленский.

Президент пошагово рассказал, что нужно делать для получения средств через приложение "Действие". Также добавил, что 1,2 млн граждан смогут получить помощь общий объем которой составит 10 млрд гривен. Отметил, что работодатели, которые отправили своих работников в вынужденный отпуск, получат помощь. Она будет равна времени простоя заведения. Также планируется компенсация за уплату единого социального взноса.

Помимо государственным выплатам, Зеленский сообщил о другом способе помощи. Он призвал украинцев помогать своим любимым заведениям. Так гарант предложил пользователям в сети провести некий флешмоб в социальных сетях для поддержки ресторанного бизнеса во время карантинных ограничений.

Президент сообщил, что он увидел в соцсетях несколько сообщений, в которых украинцы рассказывают о своих любимых заведениях. В постах люди призывают заказывать доставку на выходных из этих заведений и так поддержать ресторанный бизнес.

"Расскажите, пожалуйста в соцсетях о местах, где вам вкусно. Где можно заказать доставку и поддержать их таким образом и сегодня, и на выходных. Давайте поддерживать друг друга не только в формате "государство и граждане", но и как обычные люди", — подытожил Владимир Зеленский.





Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что у Зеленского создают пул блогеров, которые будут освещать вопросы политики.

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