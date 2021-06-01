Еврейские корни: что Зеленский рассказал о своем происхождении

Ненависть к представителям еврейского народа среди украинцев практически отсутствует. Такую мысль выразил президент Владимир Зеленский, общаясь с представителями немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Владимир Зеленский рассказал о своих еврейских корнях. Фото из открытых источников

Политик в очередной раз подтвердил, что у него в роду были евреи, и очень многие из них пострадали во время Холокоста от преследований. Дед Зеленского вместе с несколькими братьями воевали против нацистской Германии во Вторую Мировую войну, однако многие их родственники были расстреляны.

Помимо прочего Владимир Зеленский рассказал, что его родная бабушка смогла эвакуироваться в те сложные времена на территорию Узбекистана. Это спасло жизнь ей и её младшей сестре.

По мнению главы государства, до распада СССР в Украине было достаточно много антисемитов, однако с приходом независимости ситуация кардинально изменилась. Сейчас же ненависть к еврейскому народу, уверяет Зеленский, в нашей стране находится на абсолютном минимуме — в отличии от многих других стран Европы.

Самым ярким примером своих слов политик считает самого себя. Весь его предыдущий карьерный успех и последующее президентство, по его словам, показывает, что антисемитов среди украинцев практически нет.

Любые единичные случаи проявления подобной ненависти Владимир Зеленский считает провокациями, однако такое, говорит он, происходит по всему миру, и Украина — не исключение.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Зеленский оценивает нынешнее состояние Североатлантического альянса и Евросоюза. Почему, по мнению президента, эти объединения сейчас слегка утратили в своем влиянии, узнавайте в нашем материале.

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