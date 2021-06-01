Еврейские корни: что Зеленский рассказал о своем происхождении

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Вечканова Елена
Ненависть к
представителям еврейского народа среди украинцев практически отсутствует. Такую
мысль выразил президент Владимир Зеленский, общаясь с представителями немецкого
издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Владимир Зеленский рассказал о своих еврейских корнях. Фото из открытых источников
Политик в
очередной раз подтвердил, что у него в роду были евреи, и очень многие из них
пострадали во время Холокоста от преследований. Дед Зеленского вместе с
несколькими братьями воевали против нацистской Германии во Вторую Мировую войну,
однако многие их родственники были расстреляны.
Помимо прочего
Владимир Зеленский рассказал, что его родная бабушка смогла эвакуироваться в те
сложные времена на территорию Узбекистана. Это спасло жизнь ей и её младшей
сестре.
По мнению главы
государства, до распада СССР в Украине было достаточно много антисемитов, однако
с приходом независимости ситуация кардинально изменилась. Сейчас же ненависть к
еврейскому народу, уверяет Зеленский, в нашей стране находится на абсолютном
минимуме — в отличии от многих других стран Европы.
Самым ярким
примером своих слов политик считает самого себя. Весь его предыдущий карьерный успех и последующее президентство, по его словам, показывает, что антисемитов
среди украинцев практически нет.
Любые единичные
случаи проявления подобной ненависти Владимир Зеленский считает провокациями,
однако такое, говорит он, происходит по всему миру, и Украина — не исключение.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как Зеленский оценивает нынешнее состояние Североатлантического альянса и Евросоюза. Почему, по мнению президента, эти объединения сейчас слегка утратили в своем влиянии, узнавайте в нашем материале.
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