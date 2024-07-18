Это будет означать, что Путин промазал: Зеленский в Британии обратился с призывом к союзникам

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Кравцев Сергей
Если европейские страны и дальше будут вместе, будет поддерживать тех, кто оказался в беде – это значит, что Путин промазал. Он не смог создать раздел в Европе. Именно поэтому Европа должна быть решительной в сохранении этой ценности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время участия в инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам Зеленского, храбрость Черчилля сделала из него того, кем он стал, отметив борьбу политика за Европу и ее ценности.
Президент Украины подчеркнул, что предыдущие поколения создали мирную в течение длительного периода времени Европу, поэтому сейчас сотрудничество европейских партнеров должно сделать то же самое. Это необходимо, чтобы дети наших народов, наших наций могли в дальнейшем оглянуться на нас, то, что мы сделали, то, что мы пообещали, отметил Зеленский.
В то же время украинский президент подчеркнул, что каждый сам выбирает свое наследство, которое оставит за собой.
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