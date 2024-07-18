Это будет означать, что Путин промазал: Зеленский в Британии обратился с призывом к союзникам

Если европейские страны и дальше будут вместе, будет поддерживать тех, кто оказался в беде – это значит, что Путин промазал. Он не смог создать раздел в Европе. Именно поэтому Европа должна быть решительной в сохранении этой ценности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время участия в инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас мы на пленарном заседании и действительно это место ассоциируется прежде всего с Уинстоном Черчиллем. И этот дворец связан не только с ним. Среди многих других, конечно, мы помним его и отдаем ему уважение. Ведь именно он сделал очень многое". ", — сказал украинский президент.

По словам Зеленского, храбрость Черчилля сделала из него того, кем он стал, отметив борьбу политика за Европу и ее ценности.

"Но останется ли Европа континентом, который не будет сдаваться перед лицом тиранов? Будет ли Европа континентом свободных наций и общин, которые не боятся бороться? Мы все видим, насколько храбрость предыдущих поколений помогает нам", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что предыдущие поколения создали мирную в течение длительного периода времени Европу, поэтому сейчас сотрудничество европейских партнеров должно сделать то же самое. Это необходимо, чтобы дети наших народов, наших наций могли в дальнейшем оглянуться на нас, то, что мы сделали, то, что мы пообещали, отметил Зеленский.

В то же время украинский президент подчеркнул, что каждый сам выбирает свое наследство, которое оставит за собой.

"Но, если кто-то в Европе пытается "решить свои вопросы за спиной других, за счет другого, если кто-то хочет содействовать войне, обещать что-то против наших общих интересов за счет, скажем, Украины или других стран, то почему в таком случае нам вообще нужно обращать внимание на тех людей?", — задал вопрос Зеленский, отметив, что Европейский союз и НАТО могут решать вопросы без таких людей.

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