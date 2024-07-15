Новое наступление РФ с севера: Зеленский разъяснил заявление Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сказанное главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым не верно восприняли, когда тот в недавнем интервью говорил об угрозе российского наступления с севера. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил во время пресс-конференции.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В частности, президента попросили прокомментировать заявление Буданов о подготовке российского наступления с севера. А также рассказать, что нужно Украине, чтобы отразить его.

"Я после этого заявления позвонил генералу Буданову, и он сказал, что немного не так его поняли. Мы понимаем, что наступления могут быть… просто могут быть. Я считаю, что на Востоке самая сложная ситуация, по моему мнению и по мнению командования ВСУ. Считаем, что на Харьковщине проделана серьезная работа, чтобы сделать невозможным мощное наступление с севера", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. И это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках.

"Это то, о чем я получил информацию и делюсь с вами. То, что имею от разных разведок нашего государства", — добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в интервью "NV" глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян нельзя говорить, что угроза нового наступления россиян на север Украины окончательно исчезла.

"Если я начну отвечать на этот вопрос (об атаке РФ с севера, — ред), мы с вами еще спровоцируем панику. Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению", — сказал главный разведчики страны.

При этом Кирилл Буданов добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится". Этот ответ последовал после вопроса журналиста о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление оккупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.



