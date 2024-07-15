Новое наступление РФ с севера: Зеленский разъяснил заявление Буданова

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сказанное главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым не верно восприняли, когда тот в недавнем интервью говорил об угрозе российского наступления с севера. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил во время пресс-конференции.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
В частности, президента попросили прокомментировать заявление Буданов о подготовке российского наступления с севера. А также рассказать, что нужно Украине, чтобы отразить его.
По его словам, остановка наступления россиян в Харьковской области позволила затянуть туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль российско-украинской границы. И это сделало невозможным накопление сильной группировки на других участках.
Напомним, в интервью "NV" глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, учитывая желание Кремля мобилизовать еще 300 тысяч россиян нельзя говорить, что угроза нового наступления россиян на север Украины окончательно исчезла.
При этом Кирилл Буданов добавил, что "катастрофы нет, но не видеть проблем не получится". Этот ответ последовал после вопроса журналиста о том, повлияют ли планы Кремля мобилизовать 300 тысяч россиян на наступление оккупантов на востоке и севере в ближайшие месяцы.
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