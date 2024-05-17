Есть ли еще угроза: Зеленский сделал заявление о ситуации на Харьковском направлении и в Волчанске

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Кравцев Сергей
Благодаря стойкости украинских защитников "удалось добавить уверенности" на Харьковском направлении, в частности, в Волчанске. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе своего традиционного вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По заявлению президента, Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.
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Также издание "Комментарии" сообщало — у России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет. Об этом говорит ряд экспертов, в том числе руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Что происходит на Харьковщине и почему? Действительно ли оборона ВСУ прочна и угрозы для захвата Харькова нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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