Есть ли еще угроза: Зеленский сделал заявление о ситуации на Харьковском направлении и в Волчанске

Благодаря стойкости украинских защитников "удалось добавить уверенности" на Харьковском направлении, в частности, в Волчанске. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе своего традиционного вечернего обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось придать уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска. Наши контрударные действия продолжаются – продолжаются и в других районах в приграничной области Харьковщины. И наших результатов в отражении штурмов, в уничтожении оккупанта должно стать больше", – сообщил Владимир Зеленский.

По заявлению президента, Россия пытается расширить войну, сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.

"Мы должны принудить Россию к реальному, справедливому миру всеми средствами. Наша защита от штурмов и ударов при этом – решающая. Спасибо каждому, кто делает все, чтобы наше государство выстояло! Спасибо каждому в мире, кто помогает!", – добавил глава государства.

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Также издание "Комментарии" сообщало — у России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет. Об этом говорит ряд экспертов, в том числе руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Что происходит на Харьковщине и почему? Действительно ли оборона ВСУ прочна и угрозы для захвата Харькова нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



