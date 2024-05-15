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Зеленский отменил важные визиты в Португалию и Испанию: что произошло

Лидер украинцев отменил свою поездку из-за серьезной внутренней ситуации, которая сложилась сейчас в Украине

сегодня, 10:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский отменил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию. Президенту в очередной раз пришлось отменить эти визиты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN Portugal".

Зеленский отменил важные визиты в Португалию и Испанию: что произошло

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ отмечает, Владимир Зеленский отменил поездку в связи с серьезной внутренней ситуацией, сложившейся в Украине на данный момент. 

"Не сообщая более конкретных подробностей, делегация главы украинского государства, видимо, поняла, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время", — пишет португальское СМИ.

Ранее испанские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшие дни Зеленский посетит Мадрид для подписания двухстороннего соглашения по безопасности.

Отметим, вчера Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который побывал с визитом в Киеве.

В ходе встречи Владимир Зеленский заявил о немедленной необходимости Украины иметь несколько систем ЗРК Patriot для защиты Харькова и области.

"Это самая большая проблема для нас. Нам действительно нужно сегодня 2 ЗРК Patriot для Харькова и Харьковской области. Потому что люди постоянно страдают от обстрелов. Гражданские страдают от российских ракет", — сказал Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — у России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет. Об этом говорит ряд экспертов, в том числе руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Что происходит на Харьковщине и почему? Действительно ли оборона ВСУ прочна и угрозы для захвата Харькова нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://cnnportugal.iol.pt/volodymyr-zelensky/guerra-na-ucrania/volodymyr-zelensky-cancela-visita-a-espanha-e-portugal/20240514/6643b0b8d34ebf9bbb3d8786
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