Зеленский отменил важные визиты в Португалию и Испанию: что произошло

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский отменил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию. Президенту в очередной раз пришлось отменить эти визиты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN Portugal".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
СМИ отмечает, Владимир Зеленский отменил поездку в связи с серьезной внутренней ситуацией, сложившейся в Украине на данный момент.
Ранее испанские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшие дни Зеленский посетит Мадрид для подписания двухстороннего соглашения по безопасности.
Отметим, вчера Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который побывал с визитом в Киеве.
В ходе встречи Владимир Зеленский заявил о немедленной необходимости Украины иметь несколько систем ЗРК Patriot для защиты Харькова и области.
Читайте также на портале "Комментарии" — у России могут быть ресурсы для обострения действий в приграничной территории Харьковской области. Однако о наступлении на Харьков речь не идет. Об этом говорит ряд экспертов, в том числе руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Что происходит на Харьковщине и почему? Действительно ли оборона ВСУ прочна и угрозы для захвата Харькова нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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