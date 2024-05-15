Зеленский отменил важные визиты в Португалию и Испанию: что произошло

Глава украинского государства Владимир Зеленский отменил запланированный на эту неделю визит в Португалию и Испанию. Президенту в очередной раз пришлось отменить эти визиты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN Portugal".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ отмечает, Владимир Зеленский отменил поездку в связи с серьезной внутренней ситуацией, сложившейся в Украине на данный момент.

"Не сообщая более конкретных подробностей, делегация главы украинского государства, видимо, поняла, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время", — пишет португальское СМИ.

Ранее испанские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ближайшие дни Зеленский посетит Мадрид для подписания двухстороннего соглашения по безопасности.

Отметим, вчера Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который побывал с визитом в Киеве.

В ходе встречи Владимир Зеленский заявил о немедленной необходимости Украины иметь несколько систем ЗРК Patriot для защиты Харькова и области.

"Это самая большая проблема для нас. Нам действительно нужно сегодня 2 ЗРК Patriot для Харькова и Харьковской области. Потому что люди постоянно страдают от обстрелов. Гражданские страдают от российских ракет", — сказал Зеленский.

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