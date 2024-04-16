Есть ли еще шансы на победу: Зеленский сделал эмоциональное заявление

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Кравцев Сергей
Украина не сможет победить в войне против России, если не получит дополнительный пакет помощи от Соединенных Штатов Америки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью для "PBS NewsHour".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
В частности, журналист задал Зеленскому вопрос, как долго украинские войска смогут продержаться, смогут ли выдержать весеннее российское наступление, если помощь от США не будет возобновлена.
Также у него спросили, поможет ли вероятная помощь от США объемом 60 млрд евро Украине укрепить оборонную стратегию или прорвать российскую оборону.
Как сказал Зеленский, Украине очень сложно, потому что она борется с большой российской армией.
По словам главы украинского государства, россияне не жалеют людей. В итоге на поле боя российские военные не так обучены, как украинские защитники. Но их большое количество. И неограниченное количество людей, и большое количество снарядов. Это главное производство россиян.
Президент добавил, что Россия наносит удары по Украине с самолетов, которые взлетают в небо из оккупированного Крыма. Эти удары наносятся с расстояния более 300 км, и даже 400 или 500 км в зависимости от расположения объекта, в который пытаются попасть россияне.
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