Есть ли еще шансы на победу: Зеленский сделал эмоциональное заявление

Украина не сможет победить в войне против России, если не получит дополнительный пакет помощи от Соединенных Штатов Америки. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью для "PBS NewsHour".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В частности, журналист задал Зеленскому вопрос, как долго украинские войска смогут продержаться, смогут ли выдержать весеннее российское наступление, если помощь от США не будет возобновлена.

"Я говорю вам откровенно, без этой помощи шансов у нас победить не будет. И надо быть намного сильнее твоего врага. Вот о чем я говорю. Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет, в любом случае, при этой статистике, они будут нас ежедневно толкать назад. Если мы хотим на 100% защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от одного перейти к сопоставимым цифрам — десять к десяти", — высказался Зеленский.

Также у него спросили, поможет ли вероятная помощь от США объемом 60 млрд евро Украине укрепить оборонную стратегию или прорвать российскую оборону.

Как сказал Зеленский, Украине очень сложно, потому что она борется с большой российской армией.

По словам главы украинского государства, россияне не жалеют людей. В итоге на поле боя российские военные не так обучены, как украинские защитники. Но их большое количество. И неограниченное количество людей, и большое количество снарядов. Это главное производство россиян.

Президент добавил, что Россия наносит удары по Украине с самолетов, которые взлетают в небо из оккупированного Крыма. Эти удары наносятся с расстояния более 300 км, и даже 400 или 500 км в зависимости от расположения объекта, в который пытаются попасть россияне.

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