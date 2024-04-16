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"Позор для мира": Зеленский резко отреагировал на разделение помощи от США

Зеленский заявил, что американских политиков не волнует количество погибающих в Украине людей. По словам президента в США заботятся только о рейтингах

сегодня, 11:15
Автор:
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Slava Kot
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Президент Зеленский подверг критике инициативу Майка Джонсона по разделению помощи от США на части для Украины и Израиля. По словам президента Украины, это "позор для мира".

"Позор для мира": Зеленский резко отреагировал на разделение помощи от США

Зеленский о разделении помощи от США. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью PBS прокомментировал разделение пакета помощи США для Украины, который предложил спикер Конгресса Майк Джонсон.

"Это значит, что это не о безопасности. Это чистая политика, и это позор для мира и позор для демократии", — сказал президент.

Зеленский резко критикует разделение помощи и указывает, что это "вопрос выборов в США".

"Это чистая политика. Никого не волнует, сколько людей гибнет в Украине каждый день. Они заботятся только о своем рейтинге одобрения. Вот в чем дело. Они забывают, что мертвым людям безразличны рейтинги", — подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что в случае поражения Украины в войне произойдет новый конфликт с НАТО, и тогда американские солдаты будут защищаться и гибнуть в боевых действиях.

По словам Зеленского, у него был разговор с Майком Джонсоном в прошлом году. Тогда американский политик уверит президента, что поддержка от США будет до конца года на 100%.

Напомним, что после атаки Ирана на Израиль, Майк Джонсон предложил разделить пакет помощи от США на четыре части, чтобы отдельно голосовать за помощь Украине и Израилю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему Украина не смогла защитить Трипольскую ТЭС от уничтожения во время массированной атаки России. По словам президента у Украины закончились ракеты для ПВО на фоне отсутствия помощи от союзников.

Также "Комментарии" писали о том, что в Государственном департаменте США ответили, почему не поддерживают Украину на таком же уровне, как и Израиль, защитившийся после массированного ракетного удара Ирана.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8EUYpcHf2ak&ab_channel=PBSNewsHour
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Ігор

сегодня, 10:21

Вас попереджали! А ви зависть розум включити брехали. Ось і отримали бульбашку. Навіщо США ще один паразитуючий Ізраїль оточений конфліктами у центрі Європи? Ще й ментально схожий на свого ворога: спільна лайка, машини, постійно повторював все за Росією тощо. Навіть перед загрозою Ізраїль не перетворився на концтабір з закритими кордонами і не вішав ярлики ухилянтів на свій обрізаний народ.


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