"Позор для мира": Зеленский резко отреагировал на разделение помощи от США

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Slava Kot
Президент Зеленский подверг критике инициативу Майка Джонсона по разделению помощи от США на части для Украины и Израиля. По словам президента Украины, это "позор для мира".
Зеленский о разделении помощи от США. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью PBS прокомментировал разделение пакета помощи США для Украины, который предложил спикер Конгресса Майк Джонсон.
Зеленский резко критикует разделение помощи и указывает, что это "вопрос выборов в США".
Президент указал, что в случае поражения Украины в войне произойдет новый конфликт с НАТО, и тогда американские солдаты будут защищаться и гибнуть в боевых действиях.
По словам Зеленского, у него был разговор с Майком Джонсоном в прошлом году. Тогда американский политик уверит президента, что поддержка от США будет до конца года на 100%.
Напомним, что после атаки Ирана на Израиль, Майк Джонсон предложил разделить пакет помощи от США на четыре части, чтобы отдельно голосовать за помощь Украине и Израилю.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, почему Украина не смогла защитить Трипольскую ТЭС от уничтожения во время массированной атаки России. По словам президента у Украины закончились ракеты для ПВО на фоне отсутствия помощи от союзников.
Также "Комментарии" писали о том, что в Государственном департаменте США ответили, почему не поддерживают Украину на таком же уровне, как и Израиль, защитившийся после массированного ракетного удара Ирана.
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Ігор
сегодня, 10:21
Вас попереджали! А ви зависть розум включити брехали. Ось і отримали бульбашку. Навіщо США ще один паразитуючий Ізраїль оточений конфліктами у центрі Європи? Ще й ментально схожий на свого ворога: спільна лайка, машини, постійно повторював все за Росією тощо. Навіть перед загрозою Ізраїль не перетворився на концтабір з закритими кордонами і не вішав ярлики ухилянтів на свій обрізаний народ.