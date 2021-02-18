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Главная Новости Политика президент Ермак рассказал, что больше всего ненавидит в Офисе Президента
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Ермак рассказал, что больше всего ненавидит в Офисе Президента

"Терпеть не могу"

сегодня, 15:00
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что ему больше всего не нравится в работе на своей должности. Об этом он сообщил во время встречи со студентами Украинской академии лидерства, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Ермак рассказал, что больше всего ненавидит в Офисе Президента

Фото: ОП

По словам Ермака, больше всего он не любит длинные протокольные заседания по типу тех, что были в советское время. Он сказал, что на таких мероприятиях могут часами что-то обсуждать, но в итоге ничего не делать.

Он сказал, что он старается не вести разговоры более чем полчаса, так как считает необходимым наличие времени для реальной работы. Ермак отметил, что он требует результата, поэтому каждый работник Офиса Президента должен брать на себя ответственность.

Главным показателем работы менеджера Ермак назвал эффективность. В своем выступлении он вспомнил президента Украины Владимира Зеленского.

Глава ОП сказал, что Зеленский для него является главным мотиватором из-за того, что он остался порядочным, честным и открытым человеком на главной должности в стране.

Андрей Ермак возглавляет Офис Президента Украины с февраля 2020 года. Он заменил на этой должности бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана.

До этого Ермак был помощником президента Зеленского по международным вопросам и занимался переговорами с Россией, в частности, был одним из кураторов обмена пленными с РФ осенью 2020 года, когда был освобожден режиссер Олег Сенцов. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Верховная Рада назвала виновного в аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.

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Источник: https://www.president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-dlya-studentiv-ekskursiyu-ofisom-prezid-66601
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