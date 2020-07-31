Эксперт о Хомчаке: Зеленский до сих пор не исправил свою главную кадровую ошибку

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак остался "последним" ставленником Андрея Богдана, который пока еще сохраняет свою должность и продолжает работать в команде Владимира Зеленского. Причины, по которым Президент не увольняет военного, несмотря на противоречивые последствия его работы, разобрал политический обозреватель Юрий Лучин. Об этом сообщает издание Hyser.

Отмечается, что такие протеже Богдана, как Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, заслуженно лишились своих кресел. А Хомчак до сих пор удерживается при власти, но только потому, что смог втереться к Зеленскому в доверие.

"Из основных креатур Богдана, впрочем, пока ещё есть сохранившие свои должности. К таким относится и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Последнему удалось втереться в доверие Зеленскому и фактически лишить президента доступа к альтернативной информации касательно дел в украинской армии. Хомчак "подкупил" Зеленского напускной преданностью и постоянными заверениями в стиле: "у нас все под контролем"", - подчеркивает обозреватель.

Он поясняет, что президенту, который всегда был далёк от военных дел, очень важно слышать именно такие слова в контексте стратегических и даже геополитических оборонных вопросов.

"Ещё Хомчак "берет" Зеленского тем, что всю жизнь провёл в армии, и по мнению президента, до сих пор "гол как сокол" (что, конечно же, не так). Свою "связь" и "дружбу" Хомчак с Богданом, к слову, никогда не скрывали. И продвигая Хомчака на должность главнокомандующего ВСУ, вопреки фактам, говорящим о трусости и неавторитетности Хомчака в армии, Богдан в ту пору активно заручался поддержкой Геннадия Корбана. Сегодня главнокомандующий ВСУ делает вид, что берет "под козырёк" все пожелания и стратегические задачи президента. Такая манера поведения для него - гарант дальнейшего сохранения должности. Но по факту, за почти год правления, Хомчак нанёс непоправимый урон украинской армии и ее обороноспособности", - отмечает обозреватель и поясняет, что доказательства деморализации военных и процветающей коррупции в армии на постоянной основе публикуют эксперты, волонтеры и ветераны АТО.

Но все это, как и немаловажная моральная сторона Хомчака (планирование Илловайской операции которая завершилась котлами, трагической гибелью солдат и бегством самого Хомчака), на радость Богдану, во внимание президентом пока не принимается, констатирует Лучин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента ответили на заявление России о своем желании выйти из переговоров по Донбассу.

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