kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.07.2020

BTC/USD

11067.41

ETH/USD

327.39

LTC/USD

56.74

НБУ 30.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского отреагировали на желание России выйти из переговоров по Донбассу
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского отреагировали на желание России выйти из переговоров по Донбассу

У Зеленского считают, что это "дипломатические игры"

сегодня, 21:11
Автор:

Владимир Лавский
У Зеленского отреагировали на желание России выйти из переговоров по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников, в офисе Владимира Зеленского считают это "дипломатическими играми". Об этом сообщает "Украинская правда". 

"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию.

И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, по-прежнему продолжается... Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - отметил Ермак. 

Как ранее сообщали "Комментарии", по мнению Алексея Венедиктова, в окружении Зеленского Москва опирается на Ермака. 




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!