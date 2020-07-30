У Зеленского отреагировали на желание России выйти из переговоров по Донбассу

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Владимир Лавский
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников, в офисе Владимира Зеленского считают это "дипломатическими играми". Об этом сообщает "Украинская правда".
"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию.
И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, по-прежнему продолжается... Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", - отметил Ермак.
Как ранее сообщали "Комментарии", по мнению Алексея Венедиктова, в окружении Зеленского Москва опирается на Ермака.
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