Эксперт о выступлении Зеленского: нас готовят к досрочной избирательной гонке

Украинский политолог Виктор Таран акцентировал внимание на ключевых тезисах в сегодняшнем выступлении президента Владимира Зеленского в Верховной Раде. Как передает портал "Комментарии", об этом политолог написал у себя в Facebook.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Виктор Таран отметил, первое, на что стоит обратить особое внимание – анонсирование множественного гражданства. Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду соответствующего законопроекта. По мнению политолога, это значит, что электоральная карта увеличивается в несколько раз. Теоретически в том числе за счет украинцев, живущих в России, Казахстане, Крыму и оккупированном Донбассе, а значит, пророссийских сил в парламенте станет больше. Обеспечить это должна вторая анонсированная фишка президента "е-голосование".

"Мы прекрасно понимаем, что проконтролировать результаты будет невозможно. Так что нас готовят к массовым фальсификациям в пользу власти", – отметил Таран.

Он добавляет, в очередной раз анонсированы прямые переговоры с Путиным. С ответными последствиями. Но союз и договоренности с Россией едва ли не единственный сценарий, который позволит Владимира Зеленскому удержаться во власти.

"Все эти вещи "упаковали" и "спрятали" в море популистическиех заявлений и обещаний. По факту, нас готовят к досрочной избирательной гонке – президентским и парламентским выборам. Победа на которых позволит Зеленскому удержаться во власти и освятить новые договоренности с Россией", – подытожил эксперт.

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