Эксперт о важном решении Зеленского: будет тянуть процесс до завершения каденции

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время недавнего визита в Россию подымала вопрос прекращения боевых действий на востоке Украины. Такую информацию уже подтвердили и президент Зеленский, и пресс-секретарь посольства США в Москве. Все это наталкивает на мысли, что украинскую сторону будут всячески подталкивать к выполнению Минских соглашений, где прописано предоставление особого статуса Донбассу. Зеленский на такой шаг не рискнет пойти и будет тянуть с решением до последнего. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Валерий Клочок.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Политолог отметил, в большом интервью телеканалу "ICTV" в рамках программы "Свобода слова" президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время недавнего визита в Россию говорила об урегулировании ситуации на востоке Украины. В частности, она обсуждала возможность привлечения США к этому процессу.

Валерий Клочок отмечает, еще ранее, пресс-секретарь посольства США в Москве подтвердил, что Виктория Нуланд выступила за полное, возможно и безусловное, выполнения Минских соглашений.

"Открываем текст Минских соглашений и читаем – особый статус ОРДЛО. И здесь вопрос: пойдет ли на это Владимир Зеленский? Думаю, что нет. Спасует. Но допускаю вариант, что тянуть процесс будет до завершения каденции", – прокомментировал Валерий Клочок.

Также читайте на портале "Комментарии" — президент Зеленский признался, что использовал оффшорные компании, чтобы не поддаваться на давление власти Януковича в 2012 году и сохранить медийный бизнес независимым.





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