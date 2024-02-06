logo

BTC/USD

42782.71

ETH/USD

2323.44

LTC/USD

67.81

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Экс-министр, служащий в ВСУ: Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-министр, служащий в ВСУ: Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне

Военнослужащий ВСУ Владимир Омелян заявил, что ошибки Зеленского на войне могут стать предметом судебного разбирательства.

сегодня, 09:50 comments4118
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, находящийся в рядах ВСУ, заявил, что президент Владимир Зеленский может предстать перед судом из-за "очень многих" ошибок, допущенных на войне и подготовки к ней.

Экс-министр, служащий в ВСУ: Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Омелян в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что определенные рекомендации президента Украины могут стать факторами, чтобы начать рассмотрение судебных дел по Владимиру Зеленскому.

"Сегодня речь идет о выживании страны. Ошибка на поле боя может стоить нам очень дорого. Таких ошибок Верховный главнокомандующий Зеленский допустил уже очень много, начиная с факта игнорирования неизбежной войны, отсутствия подготовки и непонятных рекомендаций, которые он давал во время военной кампании. Думаю, об этом будет известно широкой общественности и это будет один из предметов судебного разбирательства", — заявил Омелян.

Бывший министр инфраструктуры добавил, что команда президента якобы пыталась сорвать государственный заказ еще до начала полномасштабного вторжения России.

"Им это удалось. Они сделали все, чтобы игнорировать прямую информацию наших союзников, что война будет. Они препятствовали Залужному во время контрнаступления и сорвали мобилизацию в Украине. Полномасштабная мобилизация должна была начаться в конце 2022 года. Но мобилизации не избежать, война закончится только победой Украины, альтернативы этому нет", — сказал Владимир Омелян.

Несмотря на заявления, прямых доказательств ошибок президента Украины Владимир Омелян не озвучил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский рассказал, в какой стране находятся его дети.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/espresotb/87063
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости