Экс-министр, служащий в ВСУ: Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне

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Slava Kot
Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, находящийся в рядах ВСУ, заявил, что президент Владимир Зеленский может предстать перед судом из-за "очень многих" ошибок, допущенных на войне и подготовки к ней.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Омелян в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что определенные рекомендации президента Украины могут стать факторами, чтобы начать рассмотрение судебных дел по Владимиру Зеленскому.
Бывший министр инфраструктуры добавил, что команда президента якобы пыталась сорвать государственный заказ еще до начала полномасштабного вторжения России.
Несмотря на заявления, прямых доказательств ошибок президента Украины Владимир Омелян не озвучил.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом.
Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский рассказал, в какой стране находятся его дети.
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