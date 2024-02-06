Экс-министр, служащий в ВСУ: Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, находящийся в рядах ВСУ, заявил, что президент Владимир Зеленский может предстать перед судом из-за "очень многих" ошибок, допущенных на войне и подготовки к ней.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Омелян в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что определенные рекомендации президента Украины могут стать факторами, чтобы начать рассмотрение судебных дел по Владимиру Зеленскому.

"Сегодня речь идет о выживании страны. Ошибка на поле боя может стоить нам очень дорого. Таких ошибок Верховный главнокомандующий Зеленский допустил уже очень много, начиная с факта игнорирования неизбежной войны, отсутствия подготовки и непонятных рекомендаций, которые он давал во время военной кампании. Думаю, об этом будет известно широкой общественности и это будет один из предметов судебного разбирательства", — заявил Омелян.

Бывший министр инфраструктуры добавил, что команда президента якобы пыталась сорвать государственный заказ еще до начала полномасштабного вторжения России.

"Им это удалось. Они сделали все, чтобы игнорировать прямую информацию наших союзников, что война будет. Они препятствовали Залужному во время контрнаступления и сорвали мобилизацию в Украине. Полномасштабная мобилизация должна была начаться в конце 2022 года. Но мобилизации не избежать, война закончится только победой Украины, альтернативы этому нет", — сказал Владимир Омелян.

Несмотря на заявления, прямых доказательств ошибок президента Украины Владимир Омелян не озвучил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского опровергли ложные заявления, якобы озвученные президентом.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский рассказал, в какой стране находятся его дети.