Другого варианта у нас нет: Зеленский сделал новое заявление о мобилизации

Вопрос о мобилизации действительно вызывает активное обсуждение в украинском обществе. Но, если граждане хотят сохранить свое государство, то нужно его отстоять. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Что касается оружия. Вопрос не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил", — сказал Владимир Зеленский.

Лидер украинцев также ответил на вопрос, сможет ли Украина мобилизовать достаточное количество солдат и офицеров, чтобы освободить свою землю от россиян с помощью систем и вооружений.

"Что касается мобилизации, мобилизация у нас идет через военное положение. Идет с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день война. Но если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстоять", — высказался глава государства.

Отметим, ранее во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине увеличилась после недавнего обновления соответствующего закона. По его словам, все кто имеет мобилизационный возраст, обязаны обновить свои данные.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжается полномасштабная война, а, следовательно, продолжается и мобилизация. Вместе с тем, по состоянию на сейчас в парламенте не зарегистрировано законодательных инициатив, которые направлены на снижение возраста с которого будет осуществляться мобилизация. Об этом во время брифинга заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.



