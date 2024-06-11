Другого варианта у нас нет: Зеленский сделал новое заявление о мобилизации

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Кравцев Сергей
Вопрос о мобилизации действительно вызывает активное обсуждение в украинском обществе. Но, если граждане хотят сохранить свое государство, то нужно его отстоять. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Лидер украинцев также ответил на вопрос, сможет ли Украина мобилизовать достаточное количество солдат и офицеров, чтобы освободить свою землю от россиян с помощью систем и вооружений.
Отметим, ранее во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина — Северная Европа Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине увеличилась после недавнего обновления соответствующего закона. По его словам, все кто имеет мобилизационный возраст, обязаны обновить свои данные.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжается полномасштабная война, а, следовательно, продолжается и мобилизация. Вместе с тем, по состоянию на сейчас в парламенте не зарегистрировано законодательных инициатив, которые направлены на снижение возраста с которого будет осуществляться мобилизация. Об этом во время брифинга заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
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