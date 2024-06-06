Есть ли в Раде уже инициатива по снижению мобилизационного возраста до 18 лет

В Украине продолжается полномасштабная война, а, следовательно, продолжается и мобилизация. Вместе с тем, по состоянию на сейчас в парламенте не зарегистрировано законодательных инициатив, которые направлены на снижение возраста с которого будет осуществляться мобилизация. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"По состоянию на сейчас никаких каких-то официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в пределах субъектов законодательной инициативы не поступало", — подчеркнул он.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что очень хорошо осознает, что война "это страшная математика".

"Это математика времени, оружия, финансов и, к сожалению, это страшная математика человеческого ресурса", — добавил глава Верховной Рады.

Спикер напомнил, что Верховная Рада приняла законодательные акты, чтобы сделать справедливой мобилизацию, и чтобы людей перестали "хватать на улице".

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