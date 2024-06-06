Есть ли в Раде уже инициатива по снижению мобилизационного возраста до 18 лет

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Кравцев Сергей
В Украине продолжается полномасштабная война, а, следовательно, продолжается и мобилизация. Вместе с тем, по состоянию на сейчас в парламенте не зарегистрировано законодательных инициатив, которые направлены на снижение возраста с которого будет осуществляться мобилизация. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Руслан Стефанчук подчеркнул, что очень хорошо осознает, что война "это страшная математика".
Спикер напомнил, что Верховная Рада приняла законодательные акты, чтобы сделать справедливой мобилизацию, и чтобы людей перестали "хватать на улице".
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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Владимир Зеленский сделал заявление об увеличении мобилизации.
Ранее "Комментарии" информировали — что показал новый закон о мобилизации: с чем все еще есть проблемы. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
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