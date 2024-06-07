Доверяет ли большинство украинцев Зеленскому: результаты опроса

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года, но по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных доверяют главе государства. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 мая.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"По состоянию на май 2024 года 59% доверяют В. Зеленскому, 36% − не доверяют", – отмечают социологи.

В КМИС напомнили, что после президентских и парламентских выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. Однако к февралю 2022 года уровень доверия постепенно снизился до 37% (и накануне вторжения уже было больше тех, кто ему не доверяет).

После вторжения уровень доверия к президенту Зеленскому вырос до 90%, но к концу декабря 2023 года упал до 77%, а к февралю 2024 года − до 64%.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 50% украинцев считают, что Владимир Зеленский не выполнил большинство из обещанного за пятилетие своего президентства. Половина из тех, кто так ответил, считают, что это из-за "нечестных и коррумпированных людей" в команде.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти половина украинцев (49%) считают, что ситуация в экономике за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась. Однако, обратили внимание социологи, из них 16.5% связывают это прежде всего с полномасштабным вторжением, а 23% — прежде всего с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины).

"После полномасштабного вторжения мы фиксировали парадоксальную ситуацию, когда объективно ситуация в экономике стала однозначно хуже, но общественность лучше ее оценивала, чем до вторжения", — отметили в КМИС.



