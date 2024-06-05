Сколько обещаний выполнил Зеленский за 5 лет президентства: что думают украинцы

50% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил большинство из обещанного за пятилетие своего президентства. Половина из тех, кто так ответил, считают, что это из-за "нечестных и коррумпированных людей" в команде. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в середине мая Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Респондентам задали вопрос, выполнил ли, по их мнению, президент собственные предвыборные обещания за пять лет его руководства страной.

Результаты показали, что 18% людей считают, что он выполнил большинство или все, из них 5% заявили о выполнении всего. Почти столько же ответили, что Зеленский выполнил около половины обещаний.

50% заявили о выполнении президентом меньшинства обещаний, из которых 25% считают, что он не выполнил ни одного.

50% опрошенных обосновывают свое мнение тем, что в команде президента присутствуют "нечестные и коррумпированные люди". Также респонденты отвечали, что невыполнение обещаний связано с нехваткой компетентных людей в его команде (32%), полномасштабным вторжением (31%), собственной неопытностью (27%) и влиянием олигархов (26%).

Среди других варрантов – собственная коррумпированность Зеленского (14%), влияние других стран (10%), расшатывание ситуации оппозицией (10%) и нереалистичность его обещаний (9%).

Опрос проводился по собственной инициативе КМИС 16-22 мая 2024 года. По телефону опрошено 1002 украинцев в возрасте от 18 лет, которые на момент интервью проживали в Украине на подконтрольных украинским властям территориях. Предельная погрешность выборки – не более 3,4%.

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