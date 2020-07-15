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СМИ: Зеленский тратит на километр дороги в разы больше, нежели Порошенко

Разница - в три раза

сегодня, 14:34 comments1060
Автор:

Владимир Лавский
СМИ: Зеленский тратит на километр дороги в разы больше, нежели Порошенко

"Укравтодор" объявил рекордный тендер в своей истории - 12 с половиной миллиардов гривен. Речь идет о строительстве автомагистрали Днепр - Решетиловка длиной в 30 километров, сообщают журналисты проекта "Наші гроші". 

По мнению журналистов, в данном тендере есть элементы коррупции за счет пункта, который требует от фирм-участниц доход за прошлый год минимум треть от общей суммы тендера. 

Также удивительной является сумма тендера. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к дальнобойщикам отметил, что в Украине один километр дороги стоит миллион долларов. Если учесть траты нынешнего конкурса без развязок и путепроводов, то один километр дороги оценивается приблизительно в десять миллионов долларов, что также является рекордом. 

Как сообщают журналисты проекта, при президентстве Порошенко во время ремонта дороги на этой же трассе с похожими работами за те же деньги удалось положить 80 километров асфальта. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что Владимир Зеленский предложил свой вариант наказания для пьяных водителей. 




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