Что, по мнению Зеленского, заставит российских олигархов взяться за внутреннюю политику.

Ужесточение западных санкций на уже потерявшую прежний комфорт российскую бизнес-элиту заставит их рано или поздно думать о необходимости изменения политики внутри РФ ради того, чтобы с ними хотели вести переговоры. Об этом во время пресс-конференции для СМИ заявил Президент Владимир Зеленский, пишут "Комментарии".



Давление на российских олигархов заставит их изменять политику внутри РФ

Он отметил, что российский крупный олигархический бизнес, попавший под ограничение, уже так или иначе почувствовал это на своих доходах, но у них остались еще активы на территории России, поэтому они не заинтересованы в распаде России и будут искать варианты сохранения бизнеса и капитала.

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"Больше давления, больше санкций и больше изоляции на Россию, и их элита будет думать, что им такое сделать внутри государства, с их новой политикой, чтобы кто-нибудь хотел сесть за стол переговоров. Мы в этом заинтересованы", – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, многие государства уже обсуждают, что после поражения Москвы, информационно это в пользу Украины. Но Зеленскому все равно, что будет с Россией после ее поражения.

"Я считаю, что у них есть свое государство, и если бы они думали о своем государстве, не было бы войны. Если б они думали о государстве, то б занимались своей свободой, демократией, чтоб не жить в нищите. Когда нам думать об оккупации какого-нибудь государства? Мы думаем о себе: выжить, добыть в борьбе", — добавил Владимир Зеленский.

Как писали "Комментарии" ранее, во время длительной пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ "Февраль. Год несгибаемости” Владимир Зеленский сделал ряд заявлений.