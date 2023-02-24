Что, по мнению Зеленского, заставит российских олигархов взяться за внутреннюю политику.

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Моесеенко Валентина
Ужесточение западных санкций на уже потерявшую прежний комфорт российскую бизнес-элиту заставит их рано или поздно думать о необходимости изменения политики внутри РФ ради того, чтобы с ними хотели вести переговоры. Об этом во время пресс-конференции для СМИ заявил Президент Владимир Зеленский, пишут "Комментарии".
Давление на российских олигархов заставит их изменять политику внутри РФ
Он отметил, что российский крупный олигархический бизнес, попавший под ограничение, уже так или иначе почувствовал это на своих доходах, но у них остались еще активы на территории России, поэтому они не заинтересованы в распаде России и будут искать варианты сохранения бизнеса и капитала.
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По его словам, многие государства уже обсуждают, что после поражения Москвы, информационно это в пользу Украины. Но Зеленскому все равно, что будет с Россией после ее поражения.
Как писали "Комментарии" ранее, во время длительной пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ "Февраль. Год несгибаемости” Владимир Зеленский сделал ряд заявлений.
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