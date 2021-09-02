Что не так с Планом трансформации Украины от Зеленского: мнения экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне принял участие в презентации Плана трансформации Украины. По словам главы государства, в плане заложено более 80 проектов на общую сумму 277 миллиардов долларов.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали эту презентацию для портала "Комментарии".

Первое, что необходимо сделать Украине для трансформации в лучшую сторону – это вернуть себе суверенитет, выйти из-под внешнего управления Запада

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш подчеркивает:

"О так называемом плане трансформации Украины, который как бы презентовал Зеленский в США, ничего конкретного сейчас сказать нельзя. Его никто в Украине, кроме самого Зеленского и его окружения, готовившего этот план, не видел".

Эксперт обращает внимание, что планы трансформации УКРАИНЫ президент УКРАИНЫ презентует не в нашей стране, а в США.

"Это лучше всяких слов демонстрирует истинный суверенитет Украины, а точнее – его отсутствие, – считает Евгений Филиндаш. – Невозможно себе представить, чтобы какие-то масштабные планы преобразований в самих США, или в России, или в Китае, Франции, Германии и в других действительно независимых странах, лидеры этих стран представляли не перед своими гражданами и СМИ, не у себя на родине, а за границей. Поэтому первое и главное, что необходимо сделать Украине для трансформации в лучшую сторону – это вернуть себе суверенитет, выйти из-под внешнего управления Запада. И начать проводить политику, направленную на удовлетворение собственных национальных интересов, а не на выполнение указаний Вашингтона".

Проекты представлены не с целью привлечь инвестиции, а ради того, чтобы придать себе значимость и вес в глазах американского истеблишмента

Экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает, что обычно фразу "у нас есть четкое видение" применяют в случаях, когда нет никакого видения.

"Особенно в сочетании с цифрами почти в два ВВП страны на какие-то 80 мифических и, по всей вероятности, космических проектов. Особенно, если об этом говорится не для своих граждан, силами которых и для которых это все должно реализовываться, а где-то перед иностранной аудиторией. И явно не с целью привлечь инвестиции, а ради того, чтобы придать себе значимость и вес в глазах американского истеблишмента. В подобных случаях рекомендуют всё сказанное делить на два, здесь же не ошибешься, если даже умножишь на ноль, – подчеркивает эксперт. – Ну, а если серьезно, то в презентации сделан правильный и очень актуальный акцент на необходимости построения справедливого и безопасного государства, что действительно обеспечит кардинальную трансформацию и экономики, и социальной сферы страны".

И для этого, уверен Александр Гаврутенко, не нужны какие-то мифические административно обусловленные инвестиции – достаточно политической воли и элементарной порядочности у тех, кто под лозунгами этой порядочности пришел к власти.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Офисе президента обсуждают переименование Украины: о чем свидетельствует подобная инициатива.

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