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Что изменится: Зеленский анонсировал новый формат Рамштайна

Президент надеется, что партнеры помогут с восстановлением промышленности Украины

сегодня, 07:22
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что пришло время для запуска нового механизма безопасности с участием международных партнеров, который должен помочь украинской промышленности. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Что изменится: Зеленский анонсировал новый формат Рамштайна

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

У президента состоялась встреча с предпринимателями Одесской области, которые представляют сферы машиностроения, приборостроения, фармацевтики, пищевой промышленности и виноделия.

Среди главных вопросов, которые обсуждались, были усиление защиты региона от непрекращающихся российских атак, а также дальнейшее функционирование морского коридора.

Во время диалога отдельный акцент был сделан на расширении программ экономической поддержки и привлечении международных партнеров к процессу восстановления поврежденного промышленного оборудования.

Президент поручил правительству проработать возможность организации встречи с международными партнерами в формате "промышленного Рамштайна", на которой планируется обсудить поддержку в восстановлении ключевых предприятий, подвергшихся разрушениям из-за российских атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военнообязанным получить скидку на штрафы за неуточнение данных от ТЦК. Штраф можно будет уплатить на 50% меньше. Об этом говорится в проекте закона.

Также издание "Комментарии" сообщало – последний месяц было много разговоров о том, что продления военного положения в Украине не будет, ведь США и РФ удастся договориться о перемирии в войне, чтобы за это время провести выборы в Украине, чего без отмены военного положения быть не может. Но сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский все же внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации. Как передает портал "Комментарии", проекты законов №13172 и №13173 уже есть на сайте парламента.




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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-predstavnikami-biznesu-odes-97241
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