Что изменится: Зеленский анонсировал новый формат Рамштайна

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что пришло время для запуска нового механизма безопасности с участием международных партнеров, который должен помочь украинской промышленности. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

У президента состоялась встреча с предпринимателями Одесской области, которые представляют сферы машиностроения, приборостроения, фармацевтики, пищевой промышленности и виноделия.

Среди главных вопросов, которые обсуждались, были усиление защиты региона от непрекращающихся российских атак, а также дальнейшее функционирование морского коридора.

Во время диалога отдельный акцент был сделан на расширении программ экономической поддержки и привлечении международных партнеров к процессу восстановления поврежденного промышленного оборудования.

Президент поручил правительству проработать возможность организации встречи с международными партнерами в формате "промышленного Рамштайна", на которой планируется обсудить поддержку в восстановлении ключевых предприятий, подвергшихся разрушениям из-за российских атак.

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Также издание "Комментарии" сообщало – последний месяц было много разговоров о том, что продления военного положения в Украине не будет, ведь США и РФ удастся договориться о перемирии в войне, чтобы за это время провести выборы в Украине, чего без отмены военного положения быть не может. Но сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский все же внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации. Как передает портал "Комментарии", проекты законов №13172 и №13173 уже есть на сайте парламента.



