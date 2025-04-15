Скидки для уклонистов: какой закон подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет военнообязанным получить скидку на штрафы за неуточнение данных от ТЦК. Штраф можно будет уплатить на 50% меньше. Об этом говорится в проекте закона.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства 15 апреля подписал закон №12093, который предусматривает скидку в 50% на уплату штрафа для военнообязанных, которые добровольно признают нарушение за неуточнение персональных данных и самостоятельно оплатят штраф в центре комплектования.

По новому закону, если военнообязанный в течение 60 дней после вступления в силу мобилизационного указа не обновит свои данные в ТЦК, ЦПАУ или через электронный кабинет, то он автоматически становится правонарушителем с административным правонарушением.

Ранее уже сообщалось, что штраф за такое нарушение составляет от 17 000 до 25 500 грн. Но, если человек, осознав свою вину, добровольно обратится в ТЦК, подтвердив готовность уплаты штрафа, то сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

По информации правительства, более 6 миллионов человек в 2024 году не уточнили свои учетные данные, что делает проблему массовой и требует системного решения.

"Ключевая проблема, которую предлагается решить — предоставить возможность призывникам, военнообязанным и резервистам самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных, оплатив при этом за совершенное административное правонарушение штраф в размере 50% от минимального определенного соответствующей статьей КУоАП размера", — говорится в пояснительной записке.

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