Все прогнозы разрушились в один миг: какой законопроект Зеленский подал в Верховную Раду

Последний месяц было много разговоров о том, что продления военного положения в Украине не будет, ведь США и РФ удастся договориться о перемирии в войне, чтобы за это время провести выборы в Украине, чего без отмены военного положения быть не может. Но сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский все же внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации. Как передает портал "Комментарии", проекты законов №13172 и №13173 уже есть на сайте парламента.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Законопроекты предлагают продлить срок действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Стоит отметить, что это будет уже 15-е голосование народных избранников за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

Стоит отметить, что 12 апреля народный депутат, первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк анонсировал, что 14-15 апреля в Верховную Раду будут традиционно внесены законопроекты президента о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Верховная Рада проголосует за них на одном из пленарных заседаний 15-18 апреля, прогнозировал политик.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко отметил, что парламент не будет откладывать рассмотрение вопроса о продлении военного положения на потом и уже завтра может состояться голосование.

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