Членство Украины в НАТО повлияет на войну в Донбассе — Зеленский

По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО могло бы ускорить завершение российской вооруженной агрессии на территории Донбасса. Об этом он заявил в разговоре с журналистом издания Axios Джонатаном Свон.

Зеленский уверен: Украина должна стать членом НАТО. Фото из открытых источников

Зеленский считает, что членство в НАТО и дальнейшая помощь стран-участниц Альянса в войне с русскими наемниками — удивительно приоритетный вопрос. Президент убежден, что сейчас Украина является буфером, останавливает агрессию РФ от распространения на страны Европы. И хотя санкции — как европейские, так и американские, — очень важны, сотни потерянных в российско-украинской войне жизней они не вернут.

Также Владимир Зеленский утверждает, что сегодня Российская Федерация ведет полноценную информационную войну, и это касается не только Украины. После таких конфликтов в какой-то момент может произойти и полноценное военное нападение.

"Они [администрация Белого Дома — ред.] должны понимать, что сегодня это Украина. А кто следующий? [...] Завтра это может быть кто угодно. [...] Мы говорим не только о вооруженном вмешательстве. Мы имеем дело с информационной войной. И Соединенные Штаты — один из ярких примеров, как это происходит", — подчеркнул Зеленский.

Американские вопросы не могли обойти Джо Байдена и отношение Зеленского к новоизбранному главе Штатов. Владимир Зеленский надеется, что в отношениях двух государств начнется новый этап, и сотрудничество Украины и США позволит установить мир и безопасность в Европе. По мнению президента, Джо Байден мог бы поспособствовать выходу Украины из "трагической ситуации" — речь о войне в Донбассе и аннексию Крыма.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится стать одним из равноценных НАТО, поскольку от этого также зависит спокойное и мирную жизнь граждан:

"Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"

Напомним, что перед этим в интервью Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп никоим образом не давил на него или Украины в официальных беседах.

Также "Комментарии" анализировали, какие шансы имеет Зеленский для переизбрания президентом на второй срок.

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