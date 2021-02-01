Членство Украины в НАТО повлияет на войну в Донбассе — Зеленский

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Вечканова Елена
По мнению Президента Украины Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО могло бы ускорить завершение российской вооруженной агрессии на территории Донбасса. Об этом он заявил в разговоре с журналистом издания Axios Джонатаном Свон.
Зеленский уверен: Украина должна стать членом НАТО. Фото из открытых источников
Зеленский считает, что членство в НАТО и дальнейшая помощь стран-участниц Альянса в войне с русскими наемниками — удивительно приоритетный вопрос. Президент убежден, что сейчас Украина является буфером, останавливает агрессию РФ от распространения на страны Европы. И хотя санкции — как европейские, так и американские, — очень важны, сотни потерянных в российско-украинской войне жизней они не вернут.
Также Владимир Зеленский утверждает, что сегодня Российская Федерация ведет полноценную информационную войну, и это касается не только Украины. После таких конфликтов в какой-то момент может произойти и полноценное военное нападение.
Американские вопросы не могли обойти Джо Байдена и отношение Зеленского к новоизбранному главе Штатов. Владимир Зеленский надеется, что в отношениях двух государств начнется новый этап, и сотрудничество Украины и США позволит установить мир и безопасность в Европе. По мнению президента, Джо Байден мог бы поспособствовать выходу Украины из "трагической ситуации" — речь о войне в Донбассе и аннексию Крыма.
Отдельно Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится стать одним из равноценных НАТО, поскольку от этого также зависит спокойное и мирную жизнь граждан:
Напомним, что перед этим в интервью Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп никоим образом не давил на него или Украины в официальных беседах.
Также "Комментарии" анализировали, какие шансы имеет Зеленский для переизбрания президентом на второй срок.
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