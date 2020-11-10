Будет ли в Украине исполняющий обязанности президента: у Зеленского дали ответ

Президент Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера государства Юлия Мендель в интервью ВВС.

"У Владимира Александровича нет никаких проблем. Он чувствует себя хорошо. Сейчас стал больше употреблять витаминов, это полезно для здоровья. Будет ли исполняющий обязанности президента на время болезни Зеленского? Пока данный вопрос мы не рассматривали. Сегодня почти все работники Офиса сдавали тесты — результат пока знают не все, некоторые еще его ожидают. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я сдавать уже к концу этой недели", — заявила Мендель.

Как ранее сообщали "Комментарии, Юлия Мендель в фейсбуке опубликовала неоднозначный пост о болезни Зеленского. Также правительство Соединенных Штатов Америки уже отреагировало на заболевание украинского лидера.

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