Будет ли в Украине исполняющий обязанности президента: у Зеленского дали ответ

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Владимир Лавский
Президент Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера государства Юлия Мендель в интервью ВВС.
Как ранее сообщали "Комментарии, Юлия Мендель в фейсбуке опубликовала неоднозначный пост о болезни Зеленского. Также правительство Соединенных Штатов Америки уже отреагировало на заболевание украинского лидера.
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