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Главная Новости Политика Скандалы Неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях (Оригинал публикации)
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Неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях (Оригинал публикации)

На данный момент публикация исправлена, но скриншоты разлетелись по Сети

сегодня, 18:48
Автор:

Владимир Лавский

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в фейсбуке сделала репост публикации из страницы Офиса президента Украины, где сообщила о положительном результате теста на COVID-19 у президента. 

Неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях (Оригинал публикации)

Изначально ее публикация выглядела так:

"К сожалению.... Президент чувствует себя хорошо. Мы вам будем сообщать о ее состоянии здоровья". 

Затем один из пользователей обратил внимание Мендель. что "к сожалению" в данном тексте наталкивает на неоднозначные мысли. Похоже, пресс-секретарь и сама это поняла, после чего исправила публикацию.

"К сожалению, имеем новость о положительном результате теста. При этом президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный результат и у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления самой легкой формы заболевания". 

Неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях (Оригинал публикации) - фото 2

Несмотря на то, что публикация была быстро отредактирована, в Сети массово начали распространяться скришоты с обоими версиями, чтобы вызвало нешуточный ажиотаж у украинского сегмента фейсбука.

Как ранее сообщали "Комментарии", Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии близкого человека. 


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