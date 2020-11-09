Неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях (Оригинал публикации)

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в фейсбуке сделала репост публикации из страницы Офиса президента Украины, где сообщила о положительном результате теста на COVID-19 у президента.

Изначально ее публикация выглядела так:

"К сожалению.... Президент чувствует себя хорошо. Мы вам будем сообщать о ее состоянии здоровья".

Затем один из пользователей обратил внимание Мендель. что "к сожалению" в данном тексте наталкивает на неоднозначные мысли. Похоже, пресс-секретарь и сама это поняла, после чего исправила публикацию.

"К сожалению, имеем новость о положительном результате теста. При этом президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья. Также положительный результат и у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Желаем обоим скорейшего выздоровления самой легкой формы заболевания".

Несмотря на то, что публикация была быстро отредактирована, в Сети массово начали распространяться скришоты с обоими версиями, чтобы вызвало нешуточный ажиотаж у украинского сегмента фейсбука.

Как ранее сообщали "Комментарии", Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии близкого человека.

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