Неоднозначный пост Мендель о коронавирусе Зеленского вызвал бурю эмоций в соцсетях (Оригинал публикации)

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Владимир Лавский
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в фейсбуке сделала репост публикации из страницы Офиса президента Украины, где сообщила о положительном результате теста на COVID-19 у президента.
Изначально ее публикация выглядела так:
Затем один из пользователей обратил внимание Мендель. что "к сожалению" в данном тексте наталкивает на неоднозначные мысли. Похоже, пресс-секретарь и сама это поняла, после чего исправила публикацию.
Несмотря на то, что публикация была быстро отредактирована, в Сети массово начали распространяться скришоты с обоими версиями, чтобы вызвало нешуточный ажиотаж у украинского сегмента фейсбука.
Как ранее сообщали "Комментарии", Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии близкого человека.
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