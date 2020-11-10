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Коронавирус у Зеленского: в США сделали заявление по болезни президента Украины

Америка желает президенту Украины скорейшего выздоровления

сегодня, 01:58
Автор:

Владимир Лавский

Соединенные Штаты пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления после заражения COVID-19. Об этом было написано на официальной странице Совета национальной безопасности США  в Твиттере.

Коронавирус у Зеленского: в США сделали заявление по болезни президента Украины

"США искренне желают президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наш народ молится вместе с ним и всем украинским народом", — написал советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.


Как ранее сообщали "Комментарии", пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала неоднозначный пост о болезни Зеленского на своей странице в Фейсбуке, который пришлось затем в срочном порядке редактировать. 


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