Коронавирус у Зеленского: в США сделали заявление по болезни президента Украины

Соединенные Штаты пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления после заражения COVID-19. Об этом было написано на официальной странице Совета национальной безопасности США в Твиттере.

"США искренне желают президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наш народ молится вместе с ним и всем украинским народом", — написал советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.





Как ранее сообщали "Комментарии", пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала неоднозначный пост о болезни Зеленского на своей странице в Фейсбуке, который пришлось затем в срочном порядке редактировать.

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