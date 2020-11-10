Коронавирус у Зеленского: в США сделали заявление по болезни президента Украины

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Владимир Лавский
Соединенные Штаты пожелали президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления после заражения COVID-19. Об этом было написано на официальной странице Совета национальной безопасности США в Твиттере.
Как ранее сообщали "Комментарии", пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала неоднозначный пост о болезни Зеленского на своей странице в Фейсбуке, который пришлось затем в срочном порядке редактировать.
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