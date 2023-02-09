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Будет ли в новом пакете военной помощи от Британии дальнобойное оружие: ответ Зеленского

Зеленский заявил, что с Великобританией согласовали поставки дальнобойного оружия

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Великобритания предоставит Украине новый большой пакет оборонной помощи, который станет четким сигналом о том, что все союзники Украины двигаются вместе к победе. Как передает издание "Комментарии", такое заявление президент Владимир Зеленский сделал для СМИ во время пребывания на военной базе "Bovington Camp".

Будет ли в новом пакете военной помощи от Британии дальнобойное оружие: ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставку дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов", — отметил глава украинского государства.


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Зеленский считает, что это четкий сигнал Украины и Великобритании о том, что государства вместе не только двигаются, но проходят весь сложный путь к общей победе.

Напомним, президент Украины Зеленский в Лондоне призвал к передаче истребителей, чтобы помочь украинскому народу защитить свою свободу.                                                                                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский совершил 8 февраля первый визит в Великобританию после российского вторжения в нашу страну. В планах также поездка в Париж и в Брюссель – на саммит лидеров ЕС. Во время встречи с Зеленским в Лондоне британский премьер Риши Сунак заверил, что его страна продолжит поддержку Украины всеми возможными способами до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента рф Владимира Путина. О чем говорит этот европейский вояж Зеленского? К чему он может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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