Дайте нам крылья, чтобы защитить свободу: Зеленский в Лондоне призвал к передаче истребителей

Глава украинского государства Владимир Зеленский, находящийся сейчас с визитом в Лондоне, призвал Великобританию показать достойный пример всем остальным союзникам Украины и передать ВСУ истребители. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на обращение президента.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что его переполняет гордость за украинские ВВС и добавил, что Украине нужны самолеты, чтобы в небе дать отпор России.

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"В Великобритании король — пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС — король. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее. Я верю, что этот символ поможет нам с нашей следующей коалицией, коалицией самолетов... крылья для свободы", — отметил Зеленский.

Лидер украинцев подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет дня победы, но к тому времени зло все еще здесь.

"Мы платим своими жизнями... жизнями наших героев, которые ежедневно рискуют жизнью и смертью", — добавил он.

При этом Владимир Зеленский подарил спикеру Палаты общин Линдси Хойлу шлем украинского пилота. Примечательно, что на шлеме украинские защитники написали пожелание на английском языке: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить её".

По словам президента, пилот, которому принадлежал шлем, является "одним из самых успешных асов, и он один из наших королей".

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Также издание "Комментарии" сообщало – победа над Россией должна быть в этом году: премьер Великобритании Риши Сунак дал стойкое обещание украинцам.



