"Будет легче": Зеленский рассказал, чего ожидает от 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью изданию "Фокус" честно признался, что он ожидает от следующего года. По его словам, в 2021 украинцам будет легче, если сравнивать с уходящим годом.

Владимир Зеленский. Фото: focus.ua

Кроме того, он добавил, что этот год оказался сложным абсолютно для всех. В следующем году Украина будет отмечать 30-летие независимости, поэтому в страну приедут много лидеров других государств. Возможно по этой причине следующий год будет для его президентства не менее сложным, чем этот.

"Високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Относительно нового года, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как и 2020-й, возможно, даже труднее. Все зависит от того, сколько будет вызовов. Для людей, считаю, будет легче. Идет символический год – год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", — заявил президент касательно своих ожиданий на 2021.

Стоит добавить, что Зеленский уверен в том, что 2021 году также произойдет подъем в экономике страны, хоть и небольшой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, к кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021 году. В интервью The New York Times президент Владимир Зеленский признал, что в Украине существует серьезное влияние крупных финансовых групп (олигархов), в том числе через их медиа, на многие процессы. И даже дал свой рецепт борьбы (лишить олигархов влияния на формирование информационной политики). Так ли действенен рецепт? Почему у нас не могут победить олигархию или хотя бы перенаправить ее энергию в благое русло? К кому из олигархов может стать ближе Зеленский в 2021-м? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.





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