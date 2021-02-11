Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская ответила, чей же Крым

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала ответ на вопрос, кому же принадлежит Крымский полуостров. Позицию политик озвучила в ходе онлайн-встречи белорусских оппозиционеров и группы украинских депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Тихановская стала лучше понимать вопрос аннексии Крыма. Фото из открытых источников

"Крым по закону является Украиной, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией. И за эти полгода мы лучше стали понимать Украину", — отметила в своей речи Светлана Тихановская

Также оппозиционер сравнила крымский вопрос с тиранским режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По ее словам, ситуация идентична: законодательно Лукашенко не имеет прав возглавлять государство, но де-факто последние шесть месяцев удерживает власть в своих руках.

К участию в онлайн-встречи, кроме депутатов, также были приглашены глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева и председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Напомним, летом 2020 года в Беларуси вспыхнули многочисленные мирные протесты. Граждане не признавали результатов президентских выборов, которые, по официальным государственными данным, якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако митингующие были уверены — победу одержала оппозиционерка Светлана Тихановская. Это не понравилось режиму Лукашенко, и протесты пытались подавить с помощью правоохранителей.

Как сообщали "Комментарии", на митинге солидарности в конце января 2021 в Беларуси было арестовано более ста человек.

Следует отметить, что бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусской революции, может быть признан в стране экстремистским.

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