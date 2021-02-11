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Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская ответила, чей же Крым

За последние полгода Тихановська начала лучше понимать крымский вопрос

сегодня, 17:07
Автор:

Вечканова Елена

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала ответ на вопрос, кому же принадлежит Крымский полуостров. Позицию политик озвучила в ходе онлайн-встречи белорусских оппозиционеров и группы украинских депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская ответила, чей же Крым

Тихановская стала лучше понимать вопрос аннексии Крыма. Фото из открытых источников

"Крым по закону является Украиной, но уже несколько лет де-факто контролируется Россией. И за эти полгода мы лучше стали понимать Украину", — отметила в своей речи Светлана Тихановская

Также оппозиционер сравнила крымский вопрос с тиранским режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По ее словам, ситуация идентична: законодательно Лукашенко не имеет прав возглавлять государство, но де-факто последние шесть месяцев удерживает власть в своих руках.

К участию в онлайн-встречи, кроме депутатов, также были приглашены глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева и председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Напомним, летом 2020 года в Беларуси вспыхнули многочисленные мирные протесты. Граждане не признавали результатов президентских выборов, которые, по официальным государственными данным, якобы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Однако митингующие были уверены — победу одержала оппозиционерка Светлана Тихановская. Это не понравилось режиму Лукашенко, и протесты пытались подавить с помощью правоохранителей.

Как сообщали "Комментарии", на митинге солидарности в конце января 2021 в Беларуси было арестовано более ста человек.

Следует отметить, что бело-красно-белый флаг, который стал символом белорусской революции, может быть признан в стране экстремистским.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/5133
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