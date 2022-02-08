Зона свободной торговли с Турцией: преимущества и риски для Украины

В начале февраля состоялось подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, которое президент Владимир Зеленский назвал "историческим моментом".

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган - фото: Офис президента

Портал "Комментарии" решил узнать, насколько важно для нашего государства сотрудничество с Турцией, а также о преимуществах и недостатках ЗСТ с ней.

В последнее время у нас, кроме экономической целесообразности, существенно выросла геополитическая составляющая такого двустороннего соглашения

Генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен рассказывает:

"Важным событием на прошлой неделе стало подписание Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Конечно, оно должно еще пройти ратификацию в Верховной Раде. Соглашение вступает в силу с 2023 года, и по целому ряду чувствительных товаров разработан переходный период на 3-5 лет" .

По словам специалиста, идея относительно зоны свободной торговли между Украиной и Турцией далеко не нова и еще в начале 2000-х была инициирована Украиной. Однако все эти годы воспрепятствовали негативным последствиям для определенных отраслей как со стороны Украины, так и Турции. В поиске идеального баланса мы застряли почти на 20 лет. Однако очевидно, что в последнее время, кроме экономической целесообразности, у нас существенно возросла геополитическая составляющая такого двустороннего соглашения. И вот – имеем подписанный документ.

По прогнозам Минэкономики, сделка может дать ежегодно рост 2% к ВВП. При этом украинский экспорт в Турцию должен расти на $313 млн ежегодно, а отечественные экспортеры должны сэкономить $370 млн таможенных платежей. В прошлом году товарооборот с Турцией составлял более 7 млрд. долларов. Из них украинский экспорт достиг 4,1 млрд. долларов, а импорт – 3,2 млрд. долларов. Экспорт на 80% состоит из металлов и зерновых.

С точки зрения агро, продолжает Роман Сластен, снижение ставок и установление беспошлинных квот будут иметь позитив для украинских экспортеров говядины, курятины, аквакультуры, частично молочки, некоторых нишевых зерновых, подсолнечного масла, кондитерских изделий, яблок и соков; дешевле сможем получать турецкие удобрения.

По словам эксперта, основные беспокойства касаются собственно не аграрного сектора – в проигрыше легкая промышленность, частично машиностроение. Вместе с тем, в агросекторе наибольшие риски вытеснения турецкими товарами наших производителей овощей — томатов, огурцов, перца — в первую очередь, тепличных.

"Возможности занять определенные ниши точно увеличились, и это удобное время для отечественного агробизнеса присмотреться пристальнее к вариантам развития и расширения на рынках Турции. С другой стороны, для украинских секторов, которые опасаются конкуренции — самое время перестраиваться и улучшать свою эффективность", — резюмирует генеральный директор УКАБ.

Открытый рынок турецких товаров может привести к уничтожению отечественной легкой промышленности, тепличного овощеводства

По мнению экономиста, финансового аналитика Алексея Куща, которое он высказал для издания "Главред", подписание договора о зоне свободной торговли, скорее всего, "могло быть обменено на участие Турции в Крымской платформе" в 2021 году, или же на совместные проекты в области обороны.

Однако, продолжает Алексей Кущ, для Украины ЗСТ с Турцией не принесет никакой пользы, и в результате наше государство получит "дырку от баранки".

"Украина – это сырьевая страна, а для сырьевой страны нужно сначала выполнить домашнее задание по усилению своей экономической сложности, то есть сначала создать (а говоря об Украине – восстановить) более высокие уровни прибавочной стоимости промышленности и только потом, с помощью зон свободной торговли, попробовать искать для этой промышленности рынки сбыта, потому что в данном случае от подписания ЗСТ выигрывают исключительно те страны, в которых более высокий уровень государственной поддержки промышленности", — отмечает специалист.

Алексей Кущ также придерживается мнения, что открытый рынок турецких товаров может привести к уничтожению отечественной легкой промышленности, тепличного овощеводства. Частично ЗСТ повлияет и на молокоперерабатывающую отрасль, а также на перспективы развития украинского машиностроения и электротехники.

"Турки фактически меняют воздух на реальные экономические преференции, тогда как Украина, наоборот, их теряет. Потому что Украина все еще ошибочно продолжает думать, что взамен получит укрепление стратегической безопасности. Но чем слабее страна экономически, тем слабее она становится и стратегически", — добавил финансовый аналитик.

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